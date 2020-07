Nell’ultima puntata della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast firmato da Fedez e Luis Sal, super ospite è stata Chiara Ferragni. Come riporta ‘Il Messaggero’ la splendida imprenditrice e influencer si è raccontata a 360 gradi, svelando retroscena e curiosità della sua sfolgorante carriera, che ha preso il via nel 2009 quando dal nulla ha creato, insieme a Riccardo Pozzoli, il blog The Blonde Salad. La fashion blogger, lo ricordiamo, è stata oggetto pure di un caso di studio della Harvard Business School. Un’ascesa senza precedenti, un successo costruito mattone dopo mattone su Instagram e dintorni, a colpi di like, commenti e follower.

Chiara Ferragni, Fedez commosso: «Leone sembrava fosse sordo. Ha dovuto fare un’operazione»

Parlando dell’importanza che può avere la condivisione, anche sui social, Fedez ha raccontato un episodio molto privato: «Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un’operazione. Per noi neogenitori era un’esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti aveva mai vissuto. Per questo abbiamo deciso di raccontarla sui social e tante coppie che avevano vissuto qualcosa di simile ci hanno rassicurato», ha spiegato il cantante. «Quando ho conosciuto Chiara, la prendevo in giro quando diceva ‘il potere della condivisione’. Invece è vero. Se i social vengono usati come un mezzo e non come un fine, diventano una risorsa», ha proseguito il giovane.

Una coppia felice: il fidanzamento nel 2016, le nozze in Sicilia e l’arrivo del primogenito

Una coppia felice, i due sono assai complici. Nel 2016 Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato la loro relazione. Il 19 marzo del 2018 è venuto al mondo nella contea di Los Angeles il primogenito Leone. A settembre dello stesso anno la fashion blogger e il cantante si sono sposati a Noto in Sicilia con una cerimonia riservata a pochi intimi. E a quasi due anni dal sì la coppia appare sempre più unita. In queste settimane i Ferragnez si stanno godendo le meritate vacanze. «Viaggeremo solo in Italia per rilanciare il turismo nel nostro bellissimo Paese», aveva promesso e annunciato l’influencer e così i fan in quest’ultimo mese hanno conosciuto, attraverso le ‘stories’ della coppia, posti meravigliosi della nostra Penisola. Fino a qualche giorno fa i due erano a Forte dei Marmi in Toscana. Tra le prossime tappe la Sardegna. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni Instagram, selfie allo specchio in intimo trasparente: «Me gusta!»