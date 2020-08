L’ultimo post su Instagram di Chiara Ferragni è favoloso. A rendere la foto social ancora più intrigante il “vedo non vedo”, il gioco di gambe, il fascino indiscusso di una giovane, che dal nulla è riuscita a costruire un “piccolo impero”. La figlia di Marco Ferragni, dentista, e Marina Di Guardo, scrittrice, nel 2009, insieme a Riccardo Pozzoli, ha creato il blog The Blonde Salad, poi una linea di scarpe che ha riscosso un immediato successo. Nel corso degli anni è stata capace di guadagnare consensi, ad ottenere piccoli importanti traguardi: è stata la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue; la Mattel ha creato addirittura una versione ad hoc di Barbie; la rivista Forbes l’ha designata «l’influencer di moda più importante al mondo» nel 2017. Fama, popolarità e talento, ma non solo. Nell’ultimo post emerge prepotente tutta la sua bellezza.

Chiara Ferragni Instagram incantevole in Sardegna, che splendore: «Sei un sogno»

Chiara Ferragni strepitosa seduta su un muretto, in Sardegna, con addosso un paio di shorts e un cardigan leggero aperto a righe. È deliziosa, assolutamente non volgare. Sorriso appena accennato, occhi azzurro cielo, sembra una dea. È perfetta, fantastica. Oltre 500mila mi piace e decine di complimenti per l’avvenente influencer: «Sei stupenda», ha scritto un fan; «Incantevole! Sei bellissima», ha aggiunto un ammiratore; «Sei uno spettacolo», ha chiosato un follower. E ancora: «Un sogno», «Assolutamente la numero uno», «Meravigliosa», per citarne qualcun altro.

Spesso chiamata in causa e oggetto di invidia. Di recente il nome di Chiara Ferragni è finito sulla bocca di Daniela Martani, che ha criticato le nuove restrizioni anti-Covid, scagliandosi contro il ministro della Salute Speranza, che ha disposto la chiusura delle discoteche e l’obbligo della mascherina all’aperto tra le 18 e le 6 nei luoghi a rischio assembramento. «Esigo immediatamente il divieto di fumo all’aperto per tutelare la mia salute», ha scritto provocatoriamente su Twitter. Poi il video di Daniela Martani, che si è rifiutata di indossarla, mentre con l’auto si stava imbarcando sul traghetto. Pioggia di critiche a cui l’ex hostess ha risposto così: «Siete un popolo di lobomotizzati, vi meritate Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Quanto successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali e per la nostra libertà personale». I fan hanno difeso la propria beniamina: «Chiara Ferragni ha raccolto milioni per l’emergenza, tu non riesci nemmeno ad indossare una mascherina». Leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni ammette: «La cellulite? Ce l’abbiamo quasi tutte», e mostra la sua

(Chiara Ferragni Instagram Foto Profilo Ufficiale)