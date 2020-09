Chiara Ferragni Instagram: una scollatura generosissima quella esibita sui social dalla celebre influencer. Il look odierno è minimal e casual, ma addosso a lei diventa improvvisamente accattivante e mai volgare. Complice il push-up, la moglie di Fedez appare formosa, come forse mai l’avevamo vista prima.

Chiara Ferragni maxi scollatura, top micro: followers a bocca aperta

Il tempo di condividere qualche scatto in sequenza, davanti allo specchio per mostrare il look di questa domenica, ed ecco i followers impazziti. Le foto hanno superato i 400mila like, un vero successone! Sguardo ammaliante e sognante, la bellissima Chiara Ferragni mostra un primo piano di sé che ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi ammiratori. Appare più formosa del solito e molti se ne accorgono … “Cos’hai messo sotto il top?! Lo voglio anche io, fa i miracoli!”, hanno commentato diverse followers.

Chiara Ferragni insultata da un follower per la sua vita patinata

Ingioiellata di tutto punto, make up delicato e raffinato, la famosa influencer dopo una lunghissima vacanza in Sardegna è tornata alla base, nel suo attico di Milano dove vivo con il marito Fedez ed il loro dolcissimo pargolo, Leone. Eccola subito al lavoro, sempre con la valigia in mano, esibire abiti e oggetti da lei sponsorizzati nelle location più belle ed extra lusso d’Italia. Non manca chi, impregnato di invidia, ha lasciato sotto le sue foto commenti al vetriolo ed offensivi. In visita per lavoro all’Hotel il Sole di Ranco sul Lago Maggiore, ieri un hater ha infatti deciso attaccarla per la sua vita patinata.

Queste le sue parole: “Come pensi di aiutare l’economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone…”. La Ferragni lo ha ignorato senza degnarlo della benché minima risposta. Potrebbe interessarti anche —> Cristina Buccino Instagram, la tutina indossata è aperta sul davanti: spettacolo social

Visualizza questo post su Instagram Sunday look in my new favorite @apmmonaco jewels #apmmonaco #adv Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 6 Set 2020 alle ore 4:35 PDT

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Chiara Ferragni)