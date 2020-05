Chiara Ferragni è un’imprenditrice, blogger, designer e influencer italiana. Ha iniziato la sua carriera nel mondo digitale nel 2009 con il blog The Blonde Salad. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata. Nel 2019 ha raccontato la sua storia attraverso un documentario, Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso. La bella Chiara, da qualche giorno, ha compiuto 33 anni e, nonostante i vari divieti per l’emergenza da coronavirus, l’influencer ha trascorso lo stesso una bella giornata in famiglia con suo marito Fedez e il loro figlio Leone. Poche ore fa Chiara Ferragni su Instagram ha lasciato i suoi oltre 19 milioni di followers completamente senza parole. Il suo selfie in reggiseno è paradisiaco.

Chiara Ferragni Instagram: il selfie allo specchio è “bollente”

La bellissima Chiara Ferragni ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers con un selfie allo specchio decisamente “bollente”. Dopo aver visto lo scatto, nonostante la pioggia, moltissimi dei suoi fan hanno accusato un gran caldo. Nella foto Chiara indossa un reggiseno push-up color carne che mette in bella mostra il suo grazioso décolleté. Un’immagine che non è passata inosservata ai suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente scatenato la loro fantasia. Anche la sua espressione è molto sensuale: i suoi occhioni azzurri come il cielo che guardano fissi verso l’obiettivo sono un qualcosa di indescrivibile. Impossibile resistere a tanta femminilità. Non c’è nulla da fare, Chiara è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco.

Followers perdutamente innamorati

Gli ammiratori di Chiara Ferragni sono rimasti senza fiato davanti alla sua estrema sensualità. Un fan, dopo aver osservato con molta attenzione lo scatto, ha commentato: «Mi manca il respiro solo a vederlo quel reggiseno». Tantissimi sono i complimenti ricevuti dall’influencer: «Sei bellissima, grazie di rendermi felice» e ancora: «Sei bellissima in questa foto! Con quel reggiseno col carne hai bel paio di te**e!» Infine, un follower le ha scritto: «Sexy ed elegante: connubio perfetto!» >>Chiara Ferragni Instagram: rimasta ‘senza mutande’, si vendica con la foto di Fedez in perizoma

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Chiara Ferragni (@chiaraferragni)