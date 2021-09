Chi è Christine Lagarde, politica e avvocato francese, attuale presidente della Banca Centrale Europea. Si tratta della prima donna ad essere stata nominata direttrice del Fondo Monetario Internazionale nel 2011 e, nel 2007, la prima donna ad essere stata scelta come ministro delle Finanze in uno dei paesi del G8. Scopriamo tutte le curiosità su di lei.

Chi è Christine Lagarde: carriera, vita privata e curiosità sulla presidente della Bce

Christine Lagarde è nata il 1° gennaio del 1956 a Parigi. È cresciuta in una famiglia di accademici. Amante dello sport da giovane ha fatto parte della nazionale francese di nuoto sincronizzato. «Mi ha insegnato a digrignare i denti e sorridere», ha detto in un’intervista l’attuale numero uno dell’Eurotower. Ha frequentato la scuola secondaria prima a Le Havre e poi a Bethesda. La laurea in legge all’Università di Paris-Nanterre. A seguire è stata una stagista per il deputato statunitense William Cohen, futuro Segretario alla Difesa della Presidenza Clinton. Christine Lagarde ha lavorato per lo studio legale internazionale Baker & McKenzie, di cui nel 1999 è divenuta presidente. L’impegno istituzionale ha avuto il via in Francia nel 2005, quando è stata nominata Ministro delegato al Commercio Estero nel governo de Villepin. Negli anni successivi è stata Ministro dell’Agricoltura e della Pesca nel governo Fillon I. È stata anche ministro dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro durante la presidenza di N. Sarkozy (2007-11).

La prima donna ad essere nominato direttrice del FMI

Il «Financial Times» l’ha definita il più virtuoso ministro delle finanze europeo nel 2009 in virtù della modalità con cui è riuscita a salvaguardare la Francia dalla crisi economica mondiale. Nel giugno del 2011 Christina Lagarde ha sostituito D. Strauss Kahn nel ruolo di direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, nel quale è stata riconfermata nel 2016. Nel luglio del 2019 il Consiglio europeo l’ha ritenuta adatta per la carica di presidente della Banca centrale europea. Ruolo di assoluto prestigio: la Lagarde è subentrata al professor Mario Draghi. In quello stesso mese la Lagarde ha presentato le sue dimissioni da direttore generale del FMI, sostituita dal 1° ottobre 2019 K. Giorgieva. A novembre del 2019 la politica ha assunto il mandato di presidente della BCE. All’indomani dell’insediamento di Draghi a Palazzo Chigi la Lagarde ha espresso grande entusiasmo: «L’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, in un momento in cui questa è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia».

Divorziata da Wilfried Lagarde, Christine Lagarde è madre di due figli: Pierre-Henri Lagarde (nato nel 1986, imprenditore nel restauro) e Thomas Lagarde (nato nel 1988, architetto). Dal 2006 è legata sentimentalmente a Xavier Giocanti, uomo d’affari di Marsiglia. Curiosità? È vegetariana. Leggi anche l’articolo —> Christine Lagarde: «Draghi rilancerà l’economia italiana con l’aiuto dell’Ue»