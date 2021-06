Tra gli opinionisti di Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4 ogni giovedì sera, condotto da Paolo Del Debbio, Claudia Fusani, stimata giornalista italiana, che ha lavorato per i più importanti quotidiani: da “Repubblica” a “L’Unità”. Oggi scrive per la sezione news di “Tiscali.it”. Cosa sappiamo di lei? Ripercorriamo la sua carriera, svelando qualche curiosità.

Chi è Claudia Fusani: carriera, vita privata e curiosità sulla giornalista

Claudia Fusani è nata il 16 aprile del 1962 a Firenze sotto il segno dell’Ariete. Laureata in Letteratura Italiana con il massimo dei voti all’Università del capoluogo toscano, è diventata giornalista professionista nel 1992. Da quella tesi è nata, anni dopo, la biografia di Irene Brin (Mille Mariù, ed. Castelvecchi). Nel corso della sua carriera la Fusani ha lavorato per varie testate, confezionando oltre duemila pezzi: vent’anni a Repubblica, nove a L’Unità. Da luglio del 2017 è redattrice di “Tiscali”, dove si occupa della sezione “News”. Conduce, quando può, “Carte scoperte“, la rassegna stampa del fine settimana sul Tgcom 24. Ospite spesso di trasmissioni di approfondimento giornalistico sui fatti della settimana, si è occupata negli anni di cronaca giudiziaria, di terrorismo e mafia. «Mi sforzo quotidianamente anche di comprendere il Parlamento, luogo della nostra rappresentanza, in cui ancora credo», si legge nella presentazione sua sul sito “Tiscali”. E sempre qui lei ha svelato la sua grande passione: il tennis. «Come la vita, è questioni di angoli e numeri che diventano parole», si apprende. Leggi anche l’articolo —> Bianca Berlinguer e Mauro Corona in che rapporti sono oggi: parla la giornalista

È sposata dal 2012 con il collega Claudio Giua

Claudia Fusani è molto riservata: non ha profili social particolarmente attivi, fatta eccezione per un account Twitter attraverso il quale commenta i problemi della quotidianità. Della vita privata si sa pochissimo: è sposata con Claudio Giua. I due colleghi – anche Claudio Giua è giornalista – sono convolati a nozze nel 2012. Non si sa se abbia figli. Non si conosce molto altro della loro relazione. Leggi anche l’articolo —> Chi è la ex moglie di Paolo del Debbio, il noto giornalista Mediaset