Chi è Giuseppe Cruciani: carriera, vita privata e curiosità sul giornalista

Tra gli ospiti fissi di “Dritto e Rovescio” Giuseppe Cruciani, giornalista noto soprattutto per il programma radiofonico La Zanzara, da lui ideato e condotto. Oggi il conduttore e opinionista romano lavora per “Radio 24” e per il quotidiano economico-finanziario “Il Sole 24 Ore”. Ricostruiamo la sua carriera, svelando curiosità e qualcosa della sua vita privata.

Chi è Giuseppe Cruciani: carriera e vita privata del giornalista

Chi è Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico e opinionista italiano? È nato il 15 settembre del 1966 a Roma. Figlio di un agente di commercio, dopo gli studi classici al liceo “Virgilio” della capitale, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha cominciato la sua carriera di giornalista a Radio Radicale, collaborando poi con “L’Indipendente” e “Il Tempo”. Segue la politica estera su “Il Foglio”. In seguito ha lavorato come produttore per la televisione europea “Euronews”. Nel 2000 l’assunzione a “Radio 24”. Cruciani in più occasioni si è definito un “libertario” dal punto di vista politico, sebbene non ami darsi etichette. Nel 2006 Cruciani ha iniziato l’avventura con “La Zanzara” insieme a David Parenzo. Due anni dopo, lo show ha vinto la “Grolla d’oro” come miglior trasmissione serale.

Opinionista fisso di “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio

Negli ultimi anni Cruciani ha lavorato molto in tv: dalla trasmissione “Complotti” su La7 ad “Apocalypse” su Rete 4. In qualità di opinionista è presente dal 2010 nelle trasmissioni sportive Controcampo e Controcampo Linea Notte, e dal 2015 in Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2011 ha condotto su Current TV Il Tritacarne. Nel maggio 2012 è andato in onda su Rete 4 il programma sulla grande storia da lui condotto, Apocalypse. Nel 2017 è stato ospite in diverse puntate della trasmissione televisiva “Bianco e Nero – Cronache italiane”, in onda su La7. Dal 2019, come dicevamo in apertura, è ospite fisso a “Dritto e rovescio” di Paolo Del Debbio.

Giuseppe Cruciani è fidanzato? Cosa sappiamo

Giuseppe Cruciani è nato sotto il segno della Vergine. Alto 178 centimetri per 75 chilogrammi. Nel 2002 è stato al centro dei gossip per un ipotetico flirt con Francesca Valiani, allora fidanzata e oggi moglie di Jovanotti. Secondo i bene informati il giornalista ha avuto in seguito una storia anche con Selvaggia Lucarelli. Nel 2000 ha sposato la madre della figlia Viola, nata nel 2005, per poi divorziare lo stesso anno. Oggi dovrebbe essere single.