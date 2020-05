Claudio Bisio, comico e amato conduttore televisivo, si è raccontato ai microfoni de Il Corriere della Sera. Presto tornerà al timone di Zelig, programma comico amato dagli italiani, insieme alla sua collega Vanessa Incontrada. In occasione di quest’intervista ha parlato dei progetti di futuri, del programma ma anche di come ha trascorso la pandemia. Il coronavirus ha sconvolto la vita di molti, tra cui anche quella del comico che proprio nel pieno della pandemia ha perso sua mamma. La sua morte è avvolta nel mistero non si sa se sia avvenuta per Covid-19 o altro.

Il ritorno di Zelig

Zelig sta per tornare con un format molto diverso dal solito. Sabato 30 maggio ci sarà la prima «Zelig Covid Edition» visibile sulla piattaforma www.natlive.it. Si comincia alle 18 anche se la vera diretta parte alle 21, fino a mezzanotte, con la conduzione a distanza di Claudio Bisio-Vanessa Incontrada, coppia storica dello show televisivo, e l’intervento di numerosissimi comici (oltre 300) che realizzeranno un numero ciascuno dalla propria casa. Proprio in occasione di questo nuovo progetto il conduttore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato.

«Io sarò allo Zelig di Milano da solo, senza pubblico e questo non aiuta. Sarà brutto vedere i tavolini vuoti, ma del resto è il virus che è brutto. Vanessa è a casa sua a Follonica, non può venire a Milano: condurremo insieme a distanza di 400 km, così almeno non c’è neppure la tentazione di sbaciucchiarci. Speriamo solo che la tecnologia ci aiuti», ha commentato Bisio riguardo al programma. La conversazione si è poi spostata sulla sua vita privata e sul difficile periodo del lockdown.

Claudio Bisio e la morte della mamma

«Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c'entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. E' stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia».