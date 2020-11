Claudio Gioè gran paura sul set di “Vite in fuga”: «Eravamo immersi nel lago di Anterselva…»

Su Raiuno questa sera il secondo appuntamento di “Vite in fuga”, la serie in sei puntate diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè nei panni dei coniugi Caruana, che si vedono costretti a fuggire e a cambiare identità. Su Tv Sorrisi e Canzoni i due attori hanno raccontato alcuni retroscena curiosi sulla fiction e svelato indiscrezioni. Riferimenti alla realtà? «È una storia moderna che fa stare con il fiato sospeso. Ma non è ispirata a un fatto particolare, anche se ricorda l’episodio dei Monti dei Paschi di Siena. La vicenda si concentra di più sulla fuga della famiglia protagonista», ha raccontato l’attrice. «Chiaramente ci abbiamo pensato, ma non c’è alcun riferimento a quell’episodio tragico. È un altro tipo di fallimento…», ha puntualizzato Gioè.

Claudio Gioè “Vite in fuga” grande spavento: «Eravamo immersi nel lago di Anterselva…»

Anna Valle e Claudio Gioè hanno confidato a “Tv Sorrisi e Canzoni” anche un dettaglio sulle riprese: «Siamo stati molto bene. A Roma abbiamo girato tutti gli interni e gli esterni che riguardano la prima vita dei Caruana. Poi siamo andati in Trentino-Alto Adige. È stato bellissimo. Anche se abbiamo patito il freddo, nonostante la stagione…», ha affermato lei. «Certo, pare che quella del 2019 sia stata la primavera più rigida dal 1913! Ha nevicato fino ai primi di giugno. Io ho girato una scena di notte a meno quattro gradi con solo una camicia addosso e con Anna abbiamo fatto un bagno di notte con sei gradi», ha precisato l’attore. Poi l’aneddoto confessato da Anna Valle: «Era giugno. Eravamo immersi fino alle cosce nel lago di Anterselva e io dovevo correre velocissima verso Claudio che aveva il terrore che lo facessi cadere. Fatti due passi c’era, infatti, un “buco nero” e si sprofondava». La conferma da Claudio Gioè: «Ogni volta che vedevo Anna galoppare con la sua falcata per venirmi a salvare temevo mi franasse addosso!».

Dove ritroveremo i due protagonisti?

Quali sono i progetti futuri dei due protagonisti? Anna Valle ha svelato: «Sto finendo le riprese della serie di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”: giro proprio a Vicenza, la mia città, di cui sto scoprendo angoli che non conoscevo». Non meno impegnato sarà Claudio Gioè: «I primi di dicembre ultimerò le riprese di “Màkari”, serie per Raiuno ambientata a San Vito Lo Capo, vicino a Trapani. Sono Saverio Lamanna, un giornalista e “detective per caso” nato dalla penna di Gaetano Savatteri. Sono stati quattro mesi intensi. Poi mi riposerò e tornerò a Palermo a godermi i miei affetti». Leggi anche l’articolo —> “Vite in fuga”, Anna Valle è Silvia Caruana: «Soffre come soffrirei io»