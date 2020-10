Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader de ‘Le Vibrazioni’, ha appena festeggiato i suoi primi quarant’anni, manifestando il desiderio di allargare la famiglia con il suo attuale compagno, conosciuto nella Casa del «Grande Fratello Vip». Sempre più affiatati, complici l’influencer e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. A testimoniare la forte intesa anche l’ultimo post condiviso dall’ex gieffina. Si tratta di scatti che mostrano i due fidanzati in camera da letto abbracciati, poi in ascensore, stretti come l’edera.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme a letto: «Vorrei un buondì così tutte le mattine…»

«Ho trovato in Paolo la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà», ha detto Clizia Incorvaia a proposito della differenza d’età (11 anni) col suo dolce fidanzato, in un’intervista concessa al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, in occasione dei suoi quarant’anni. «Questa è l’età della consapevolezza, non sono mai stata così in equilibrio. A vent’anni avevo mille paranoie, ora sto bene», ha precisato l’influencer. E le foto postate su Instagram qualche ora fa mostrano il grande sentimento che lega i due gieffini, ma anche la passione che li tiene uniti. Sul letto con le mani intrecciate: camicia aperta e pantaloni neri per lui; vestito cortissimo color argento per lei. «Vorrei un buondì così ogni mattina…», recita la didascalia che fa da corredo al post, che ha ricevuto quasi 25mila mi piace. «E sarà così…», il commento tenero del giovane, accompagnato dal simbolo dell’infinito e di un cuore.

«Belli in modo assurdo», valanga di complimenti

Altro che flirt, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno sul serio. I due che si dividono tra Milano, Roma e la Sicilia, fanno di tutto per vedersi e viversi. L’amore è forte, pare resistere allo scorrere del tempo. L’ultimo post, che mostra delle meravigliose foto della coppia, ha ricevuto tantissimi complimenti: «Quanto amore e quanta bellezza stamattina», ha scritto un utente; «Belli in modo assurdo», ha aggiunto un follower; «Perfetti», ha scritto lapidario un’ammiratrice. Leggi anche l’articolo —> Clizia Incorvaia compleanno, affascinante in stile Marilyn Monroe: «Sei unica!»

(Clizia Incorvaia Foto Instagram Profilo Ufficiale)