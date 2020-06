Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più innamorati. Una delle coppie dell’estate 2020 più seguite dal grande pubblico, che non si stanca di seguire l’evoluzione del rapporto sui social. Lontano dai riflettori della casa più spiata di Italia, dove i due hanno cominciato ad amarsi, l’influencer e il figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi continuano a vivere con naturalezza la loro storia d’amore. In queste settimane la coppia è in Sicilia, terra d’origine di lei. E proprio da Linosa arriva l’ultimo scatto superlativo, che mostra i due stretti stretti. Topless da urlo quello di Clizia Incorvaia: per fortuna c’era il braccio di Paolo Ciavarro a coprire…

Clizia Incorvaia senza veli in barca, per ‘fortuna’ c’è il braccio di Paolo Ciavarro: «Ma che infarto…»

Fuga romantica per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due che si sono conosciuti al ‘Grande Fratello Vip’ sono al momento in Sicilia. L’ultima foto apparsa sul profilo della 39enne mostra la coppia teneramente abbracciata. Costume boxer per lui, slip tanga per lei. Eh già, la splendida influencer in barca esibisce un magnifico topless: a coprire il seno da urlo solo il braccio del suo dolce compagno. Avvinghiati, stretti come l’edera. Sono diventati inseparabili: sempre più presi l’uno dell’altra. Lo scatto audace ha ricevuto oltre 30mila mi piace e decine di complimenti: «Beddi nel blu», ha scritto un follower; «Ma che infarto. Siete pazzi?», ha fatto eco un utente; «La sirena catturata dal pescatore», ha aggiunto un’ammiratrice. E ancora: «La bellezza», «Siete stupendi», «Quando siete belli… Siete l’amore vero», per citare qualche altra interazione positiva.

Le parole dell’ex Francesco Sarcina: «I like creano dipendenza…»

Ed è di questi giorni l’intervista di Francesco Sarcina, frontman de ‘Le Vibrazioni’, che è tornato a parlare della fine della relazione con Clizia Incorvaia. Il cantante ha fatto intuire al programma ‘I Lunatici’ che i social hanno avuto un peso determinante per la rottura: «Questa è un’epoca narcisista tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le pa*le», ha spiegato l’artista.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Clizia Incorvaia)