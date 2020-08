Concorsi scuola, boom di domande per partecipare. È il tentativo di agguantare il «posto fisso»: riuscirà a realizzare questo sogno soltanto un precario o un giovane laureato su undici. Tutti gli altri candidati si metteranno in fila in graduatoria. Numeri record per le prove ordinarie: oltre 76mila richieste di partecipazione per l’infanzia e la primaria, più di 430mila per medie e superiori. I posti a bando però sono soltanto 45.863. «La domanda di partecipazione è molto alta. Un dato facilmente spiegabile: c’era molta attesa perché da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo», ha affermato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Concorsi scuola 2020, boom di domande: più della metà over 40, 11 candidati per ogni posto

Numeri record per le prove ordinarie: questo almeno è quanto è stato rilevato da un’indagine condotta da Viale Trastevere dopo la chiusura dei tempi utili per la presentazione delle istanze: la scadenza era fissata al 31 luglio. Per lo straordinario (32mila posti) per le medie e le superiori, riservato ai precari storici, il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato al prossimo 10 agosto. Ma veniamo ai dati delle procedure ordinarie: colpisce soprattutto l’età media di chi ha presentato domanda all’infanzia e alla primaria, segno di un precariato che pare radicato nel sistema della scuola italiana. «Dobbiamo fare in modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione: in un Paese normale i concorsi debbono svolgersi al massimo ogni due anni. Ma dobbiamo guardare oltre, dando certezza a chi insegna da precario sul suo futuro lavorativo e a chi vuol cominciare a insegnare sul percorso da seguire. L’insegnamento deve tornare ad essere una professione attrattiva e rispettata. Dobbiamo pagare di più i nostri insegnanti e creare percorsi certi per arrivare in cattedra», ha sottolineato Lucia Azzolina.

Domande per il concorso dell’infanzia e primaria

Concorsi scuola 2020, infanzia e primaria. Stando ai numeri il 12,2% dei candidati ha più di 50 anni (9.347); il 41,5% ha un’età fra i 41 e i 50 (31.871) il 32,4% ha fra i 31 e i 40 anni (24.856); il 13,9% (pari a 10.683 candidati) ha un’età fino a 30 anni. Le domande per il concorso dell’infanzia e primaria sono state inviate per il 96% dai candidati è di sesso femminile e per il 4% da uomini. Leggermente diversa la situazione per gli aspiranti di ruolo alle medie e superiori: il 69,6% ha un’età inferiore ai 40 anni. Difatti si registra in questo caso la coda lunga dei laureati e neo laureati che hanno acquisito i 24 crediti formativi universitari obbligatori dal 2017 per l’accesso ai concorsi. Per le medie e superiori i candidati che hanno inviato la domanda risultano ripartiti così: il 39,2% ha tra i 31 e i 40 (168.857); il 30,4% ha un’età fino a 30 anni (131.040); il 24,1% ha un’età fra i 41 e i 50 (103.804); il 6,2% ha più di 50 anni (26.884). Anche per le procedure di primo e secondo grado sono di più le donne: il 64% dei candidati è di sesso femminile, il 36% sono maschi.

Concorso scuola 2020, procedure per la primaria e secondaria, i dettagli per regione

Vediamo ora le domande per il concorso scuola infanzia, primaria e secondaria come sono divise per regione: sono state inoltrate 76.757 domande, i posti a bando sono 12.863. Le Regioni per le quali sono state presentate più domande di partecipazione sono la Lombardia (12.149), il Lazio (9.868) e la Toscana (8.114). Per quanto riguarda la provenienza geografica, il 33,6% delle domande arriva da regioni del Nord, il 44,2% dal Sud e dalle Isole. Guardando alle singole regioni, il maggior numero di candidati proviene dalla Sicilia (9.116, l’11,9% del totale). Seguono Lombardia (8.366, il 10,9%) e Campania (8.151, il 10,6%).

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, sono state inoltrate 430.585 domande. I posti a bando sono 33.000. Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (62.580), il Lazio (52.882) e la Campania (49.213). Il 23,9% delle candidate e dei candidati proviene dal Nord, il 18,4% dal Centro, il 57,6% dal Sud e dalle Isole, lo 0,2% dall'estero. Il maggior numero di candidati proviene dalla Campania (79.116, il 18,4%), dalla Sicilia (58.933, il 13,7%), dalla Puglia (39.819, il 9,2%).