Si è trovato qualcosa in comune tra Renzi e Conte: la pronuncia non proprio impeccabile dell’inglese. Sia il leader di Italia Viva che il capo del M5s avrebbero qualche difficoltà con le lingue straniere. “Il cliché dell’italiano che parla un inglese maccheronico è difficile da smarcare. Anche perché è uno stereotipo che continua a essere alimentato da celebri esempi”, scrive «Il Foglio», rilanciando l’ultimo video, che vede l’ex premier partecipare ad una conferenza organizzata da Nexus Institut, lo scorso sabato ad Amsterdam. Già in altre occasioni Giuseppe Conte aveva fatto capire di non essere così disinvolto alle prese con la parlata anglosassone.

“Conferenza all’estero” per Giuseppe Conte. Il leader del MoVimento 5 Stelle è stato invitato assieme ad altri personaggi pubblici come Patti Smith e la nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti Mary L. Trump, ad un evento in cui si è discusso del post pandemia. Tra gli italiani presenti, come riferisce «Il Giornale», anche padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. L’incontro, dal titolo «The Revolution of Hope», voluto dal Nexus Institut di Amsterdam, si è tenuto durante lo scorso fine settimana. “Dove troviamo, in mezzo a tutte le nostre crisi contemporanee, la speranza rivoluzionaria, il coraggio e la creatività per plasmare nuovi mondi? Quali forze sono attualmente in corso? In che modo i nostri ideali rivoluzionari si rapportano alle realtà indisciplinate con cui ci confrontiamo? E cosa bisogna fare per elevare l’appello alla libertà in una realtà democratica profondamente sentita?”, i quesiti principali affrontati nel dibattito, come si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa. Ed è proprio a quest’evento che Conte ha dato sfoggio del suo inglese alquanto incerto. Il parlamentare europeo Dino Giarrusso, che ha avuto mesi fa qualche problemino con la lingua straniera ad una seduta del Parlamento europeo, può tirare, un bel sospiro di sollievo. È in buona compagnia: il video dell’ex presidente del Consiglio alle prese con espressioni come “Of di velu” e “Coscenzis”, oltre ad un “importanz of wespred”, di difficile traduzione, già impazza sul web. Su YouTube lo si può vedere già su un canale chiamato “dangelodario”.

Ci si può aspettare che il filmato di Conte impegnato ad esprimersi in inglese possa diventare presto virale sui social. Proprio com'era stato quello di Matteo Renzi, che in un'intervista alla BBC, commentando la notizia della Brexit, se ne era uscito con un sonoro «First reaction, shock». Allora erano stati creati dei meme irresistibili e delle parodie a dir poco esilaranti.