Non si arrestano gli spropositi di De Luca in tema di coronavirus: dallo scoppio della pandemia di Covid-19 sono state diverse le uscite infelici del governatore della Campania Vincenzo De Luca. L’ultima in occasione di una visita all’ospedale Sarpi di Salerno in cui il presidente ha tenuto a ribadire l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus adottate in Campania. Immancabile il parallelismo con la Lombardia e i colpi bassi ad una regione che ha contato – purtroppo – migliaia di vittime.

Coronavirus De Luca: «In Italia si aspettavano che in Campania venisse fuori un’ecatombe. Sono rimasti delusi»

«Sono stati mesi complicati, mesi difficili. Abbiamo dato una prova straordinaria di tenuta organizzativa – ha voluto sottolineare De Luca nel corso dell’ultimo intervento al nosocomio campano – e anche di capacità amministrativa. In Italia si aspettavano che in Campania venisse fuori un’ecatombe. Sono rimasti delusi: la Campania è la regione che ha retto meglio l’epidemia». Con fierezza e orgoglio il governatore evidenzia l’operato del proprio territorio ma non si esime dall’infierire sulle sorti di regioni diverse, in cui la storia racconta altri bilanci. «Quando noi chiudevamo, – ricorda il governatore campano – altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma: poi si sono fermati a contare le migliaia di morti, non le centinaia, le migliaia».

«Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni»

«Solo nella provincia di Bergamo – puntualizza De Luca – hanno avuto 2 mila morti nelle residenze per anziani, in tutta la Campania su 99 Rsa 14 decessi. Se Codogno fosse stata in Campania, – prosegue – non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni. A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il Governo o la Regione, noi intanto abbiamo chiuso e abbiamo salvato la vita di centinaia di persone». E ancora: «Non c'è bisogno di andare a Milano, oggi come oggi gli ospedali più sicuri sono in Campania, tanto per essere chiari. Qui abbiamo ospedali e una sanità di assoluta eccellenza. Non c'è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona, Pavia. La Campania è la regione che ha retto meglio di tutte l'emergenza Covid-19 e di questo dobbiamo esserne orgogliosi», ha dunque concluso.