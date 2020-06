Sfiorano quasi i 9 milioni i casi globali di coronavirus nel mondo stando alle ultime notizie di oggi, lunedì 22 giugno 2020. Oltre 8,7 milioni i contagi da Covid-19, di cui 183 mila nuovi casi registrati dall’Organizzazione mondiale della Sanità solo nelle ultime 24 ore. Con un focus drammatico sul Brasile dove sono stati superati i 50 mila morti.

Coronavirus ultime notizie: Brasile secondo Paese più colpito dalla pandemia

Stando ai dati riportati dalla BBC, il bilancio delle ultime ore si attesta come il record di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia scatenata a partire da Wuhan. Triste primato raggiunto specialmente per l’aumento delle positività da coronavirus in America Latina. È dal nuovo epicentro dell’emergenza che giungono, infatti, i dati più allarmanti con oltre 50 mila nuovi casi in Brasile, seguito da Stati Uniti e India. Superando la soglia dei 50 mila morti per Covid-19, il Brasile si conferma – dopo gli Stati Uniti – il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia.

Gli Usa contano, infatti, circa 120 mila morti e oltre 2,2 milioni di casi. I decessi delle ultime 24 ore, registrati dal Ministero della Salute, hanno portato il Brasile a 50.617 morti, mentre i contagi sono saliti a 1.085.038, quasi la metà dell’intera America Latina, che ne conta 2.048.891. Stando agli esperti, però, la curva dei contagi in Brasile mostrerebbe segni di rallentamento, da verificare nei giorni a venire.

Cresce la paura in Germania: schizza indice Rt

Diversa la situazione in Europa dove cresce, però, la paura in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 537 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 190.359 contagi dall’inizio dell’epidemia. 8.885 i morti che includono tre nuovi decessi nelle ultime ore. A preoccupare è l’indice di trasmissione del contagio Rt, schizzato da 1,79 a 2,88. Cresce anche l’allarme nel mattatoio di Guetersloh, nel Nord Reno Westfalia, dove le infezioni sono salite a 1.331, su un totale di 6.139 addetti. >> Coronavirus, Giuseppe Remuzzi: «I nuovi positivi non sono più contagiosi!»