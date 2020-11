Covid, il bollettino di oggi: 35mila nuovi casi e 580 morti in 24 ore

Covid bollettino 10 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 217.758 tamponi eseguiti, con un tasso di positività quindi del 16,1%, in lieve calo rispetto a ieri (17,1%). In testa per nuovi contagi sempre la Lombardia, con 6.318 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore purtroppo si registra un’impennata di decessi, 580. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 42.330. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 573.334, sono 14.698 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 2.971 persone, +122 rispetto a ieri. Quasi mille in più i ricoverati nei reparti ordinari, in tutto sono 28.633. I dimessi e guariti sono 345.289, con un incremento di 10.219 persone che hanno superato il virus. Il totale dei casi da inizio emergenza in Italia sfiora il milione, sono 960.373. Sono quasi 11mila i positivi in più oggi in Lombardia (10.955), oltre il 30% dei nuovi casi in Italia. Seguono per incremento di nuovi casi il Piemonte con 3.659 positivi, il Veneto con 2.763 e la Campania con 2.716.

In Campania 2.716 nuovi casi, +193 in terapia intensiva

Sono 2.716 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.290 tamponi. Dei 2.716 nuovi positivi (il 19% dei tamponi complessivamente esaminati), 412 sono risultati sintomatici e 2.304 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 92.755, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.153.786. Sono 18 i nuovi decessi, dato che porta il totale dei deceduti in Campania a 862. I nuovi guariti sono 790: il totale dei guariti in Campania sale a 17.665.

Sono 193 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, 2 in più rispetto al dato di ieri. I

posti letto di terapia intensiva disponibili per i pazienti Covid su base regionale in Campania sono 590. Aumentano i pazienti ricoverate in reparti Covid ordinari: sono 2.061 i posti letto di degenza occupati (+112 rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale.

Covid bollettino 10 novembre 2020: nel Lazio 2.785 i ricoverati, 257 in intensiva

Nel Lazio sono 55.589 i casi attualmente positivi a Covid-19, 2.785 i ricoverati, a cui si aggiungono 257 pazienti in terapia intensiva, e 52.547 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 13.521, i decessi a 1.465 e il totale dei casi esaminati è pari a 70.575. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Oggi sono stati registrati 2.608 nuovi casi, l’8,8% dei tamponi è risultato positivo, ha riferito poco fa l’assessore alla Salute della regione D’Amato nel corso del punto stampa. D’Amato ha riferito anche dell’accordo raggiunto tra regione e medici di base per i tamponi rapidi antigienici. “Sottoscritto oggi tra Regione Lazio e la medicina generale l’accordo integrativo che recepisce l’accordo nazionale per effettuare i tamponi rapidi antigenici” per la diagnosi di Covid-19, ha detto. “E’ previsto in settimana l’arrivo di 200mila test antigenicirapidi ai medici di medicina generale”, aggiunge nel bollettino sulla situazione dell’epidemia di coronavirus a Roma e province. >> Tutte le notizie sul Coronavirus

