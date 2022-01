Covid oggi 1.668 in terapia intensiva (-1), 184.615 nuovi casi e 316 decessi

Covid bollettino 13 gennaio 2022, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 184.615 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 1.181.179 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 15,6%, in calo rispetto al 16,5% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 316. (Continua a leggere dopo la foto)

In terapia intensiva c’è un paziente in meno di ieri (1.668), mentre crescono di 339 unità i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 82.803. Gli attuali positivi oggi sono 2.323.518 (+101.458). I guariti da ieri sono 82.803.

Nel Lazio oggi 1.824 ricoverati (-7), 10.272 nuovi casi e 34 decessi

Oggi nel Lazio, su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, “si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Sono 194.403 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.620 ricoverati, 204 in terapia intensiva e 192.579 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 451.357 e i morti 9.472 su un totale di 655.232 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 13 gennaio 2022: in Campania 1.233 ricoverati (+28), 24.451 nuovi casi e 29 morti

Sono 24.451 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Dei 24.451 nuovi casi, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. L’unità di crisi della Campania ha registrato 29 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

In Campania sono 79 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 28 in più rispetto al dato diffuso ieri.