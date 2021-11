Covid oggi 7.569 nuovi casi e 36 morti, oltre 4mila gli italiani ricoverati con il virus

in

Covid bollettino 14 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.569 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 36 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 445.593 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta all’1,7%. (Continua a leggere dopo la foto)

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.647 (+50 da ieri), mentre sono 458 quelli attualmente in terapia intensiva (+5 da ieri), con 29 ingressi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.411 persone, cifra che porta a 4.608.056 il dato complessivo dei guariti da inizio pandemia.

Nel Lazio oggi 867 nuovi casi di cui 297 a Roma, i ricoverati in intensiva sono 70

Oggi nel Lazio su 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087

tamponi, “si registrano 867 nuovi casi positivi (-200), 4 i decessi (-5), 558 i ricoverati (+8), 70 le terapie intensive (+1) e +376 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 297”. Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid bollettino 14 novembre 2021: in Emilia-Romagna 676 nuovi casi e 9 decessi, crescono attuali positivi e ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 439.525 casi di positività, 676 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.707 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,2%. I decessi di persone positive al virus in regione nelle ultime 24 ore sono stati 9.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 109 nuovi casi e Ravenna con 96; seguono Forlì (81), Rimini (68) e Ferrara (62), poi Cesena (59), Modena (56), Reggio Emilia (54). Quindi Imola (44), Parma (31) e infine Piacenza con 16 casi.

I guariti sono 287 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 415.272. I casi attivi sono 10.589 (+380). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 10.152 (+369), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri), 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri).