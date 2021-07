Covid bollettino 18 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono in lieve crescita i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 3.127 contro i 3.121 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati però esaminati molti meno tamponi, 165.269 contro i 244.727 di ieri. L’indice di positività oggi sale all’1,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 3 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.867. (Continua a leggere dopo la foto)

In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 3 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.113.478 i guariti (+501) e 46.113 gli attualmente positivi (+2.622). Nelle ultime 24 ore oltre 400 casi nel Lazio e in Sicilia, oltre 300 in Lombardia e Veneto.

Nel Lazio oggi 471 nuovi casi e nessun decesso, risale il numero dei ricoverati

‘Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio Sanitario Regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi”, prosegue D’Amato.

Covid bollettino 18 luglio 2021: in Lombardia 369 nuovi casi e un decesso, 108 i nuovi contagi a Milano e provincia

In Lombardia sono 369 (438 ieri) i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 si registra un solo morto (contro i 4 di ieri), con il numero totale di vittime che sale a 33.809, secondo i dati della Protezione Civile. I nuovi casi per provincia: Milano 108, Bergamo 8, Brescia 28, Como 27, Cremona 5, Lecco 8, Lodi 24, Mantova 33, Monza e Brianza 43, Pavia 6, Sondrio 3 e Varese 36.