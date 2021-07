in

Covid bollettino 21 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono di nuovo in crescita i nuovi casi di Covid riscontrati in Italia, 4.259 oggi (ieri 3.558). Nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 235.097 tamponi e l'indice di positività oggi sale all'1,8% dall'1,6% di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 21 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.905.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.196 (ieri 1.194), con un aumento di 2 persone rispetto a ieri, mentre sono 158 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi tornano sopra quota 50mila (+1.998). I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.235. Oggi prima regione per numero di nuovi casi il Lazio (616), sopra i 500 casi giornalieri anche Sicilia e Lombardia.

Nel Lazio oggi 616 casi e nessun decesso, resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Oggi nel Lazio su quasi 12mila tamponi nel Lazio (422) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi (-65), 0 decessi (-1), i ricoverati sono 151 (+18), le terapie intensive sono 28 (dato stabile), i guariti sono 154. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 348”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Sono 4.564 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 151 ricoverati, 28 in terapia intensiva e 4.385 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 338.193 e i morti 8.388, su un totale di 351.145 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 21 luglio 2021: in Lombardia 564 nuovi casi e 3 decessi, i ricoverati sono in calo

Sono 564 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 37.062 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’1,5%. Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, per un totale di 33.813 decessi nella regione da inizio pandemia. Diminuisce il numero di ricoverati: in terapia intensiva ci sono 28 pazienti, tre meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 132, quattro meno di ieri.

Sono 257 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 154 nella città capoluogo. Seguono le province di Varese, che fa registrare oggi 50 nuovi contagi, e quelle di Brescia e Monza e Brianza, con rispettivamente 38 e 36 nuovi positivi. Sono 31 i nuovi contagi registrati in provincia di Como, 27 in quella di Bergamo e 25 a Cremona. Incremento a doppia cifra anche a Mantova (+19), Pavia (+15) e Lodi (+13). Le province lombarde che registrano il minor numero di nuovi positivi a Sars-Cov-2 sono Lecco (+2) e Sondrio (+1).