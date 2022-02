in

Covid bollettino 22 febbraio 2022, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 60.029 i nuovi casi di coronavirus e 322 i morti in 24 ore. I tamponi esaminati nelle ultime 24 ore sono 603.639, per un tasso di positività del 9,9%. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 896 (-32 rispetto a ieri), mentre quelli nei reparti Covid sono 13.972 (-331). I guariti sono 11.019.298, 50.659 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.321.971 i positivi al coronavirus, 26.376 in meno di ieri.

Nel Lazio oggi 138 in terapia intensiva (-10), 19 decessi e 6.356 nuovi casi

Oggi nel Lazio, su 12.797 tamponi molecolari e 54.562 tamponi antigenici per un totale di 67.359 tamponi, “si registrano 6.356 nuovi casi positivi (+3.235), 19 i decessi (-5), 1.665 ricoverati (-18), 138 le persone nelle terapie intensive (-10) e 12.978 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.550”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 183.989 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.665 ricoverati, 138 in terapia intensiva e 182.186 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 853.611 e i morti 10.345 su un totale di 1.047.945 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

Covid bollettino 22 febbraio 2022: in Emilia-Romagna 99 in terapia intensiva (-1), 29 decessi e 2.030 nuovi casi

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.030 nuovi casi di positività a Covid-19 su un totale di 26.733 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.327 molecolari e 15.406 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,6%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 29.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 99 (-1 rispetto a ieri, pari al -1%), l’età media è di 63,9 anni. I ricoverati nei reparti Covid sono invece 1.704 (-53 rispetto a ieri, -3%), età media 74,9 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 478 nuovi casi, seguita da Modena (346); poi Ravenna (228), Rimini (182), Reggio Emilia (145) e Ferrara (133); quindi Cesena (129), Parma (123), Forlì (117) e Piacenza (94); infine il Circondario imolese, con 55 nuovi casi di positività.