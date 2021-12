Covid oggi 50.599 casi su 929mila tamponi e 141 morti, crescono ancora i ricoveri

Covid bollettino 24 dicembre 2021, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 50.599 i nuovi casi di infezione a Sars-Cov-2 accertati oggi in Italia e 141 i morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati testati 929mila tamponi, per un tasso di positività del 5,4%. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 15 più di ieri, quelli con sintomi 90 in più. Gli attuali positivi salgono a 460.674 (+30.645), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 19.804. Oggi crescita esponenziale di casi in Lombardia, oltre 16mila; 5mila in Veneto, oltre 4mila 500 in Campania e Piemonte.

Nel Lazio oggi 3.475 nuovi casi e 11 morti, torna a crescere il numero dei ricoverati

Oggi nel Lazio su 29.662 tamponi molecolari e 50.209 tamponi antigenici per un totale di 79.871 tamponi, “si registrano 3.475 nuovi casi positivi (+469), sono 11 i decessi (-4), 921 i ricoverati (+4), 126 le terapie intensive (+4) e +1.120 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.956”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19.

“I casi sono in aumento, con una crescita al momento lineare: oggi si registrano 3.475 casi positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron, contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione”, ha sottolineato D’Amato.

Covid bollettino 24 dicembre 2021: in Emilia-Romagna 3.067 nuovi casi e 22 morti, in calo i ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 502.188 casi di positività, 3.067 in più rispetto a ieri, su un totale di 47.902 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6.4%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone positive al virus in Emilia-Romagna.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 720 nuovi casi, seguita da Rimini (358) e Ravenna (353); poi Modena (343), Reggio Emilia (335) e Forlì (219); quindi Parma (192), Piacenza (184), Cesena (166), Ferrara (112), e infine il Circondario Imolese con 85 casi.

I guariti sono 875 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 438.477. I casi attivi oggi sono 49.607 (+2.170). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 48.381(+2.175), il 97,5% del totale dei casi attivi. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, -3 rispetto a ieri), e quelli negli altri reparti Covid (-2, diventano 1.119).