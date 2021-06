Covid oggi 389 casi su 76mila tamponi e 28 morti, poco più di 50mila i positivi al virus

in

Covid bollettino 28 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 389 (ieri 782) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia ma i tamponi testati sono solo 75.861 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale allo 0,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 28 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.500. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 289 (-5). Gli attuali positivi scendono a 54.682 (-2.480). I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.839. Nessuna regione ha fatto registrare più di 100 casi da ieri, mentre Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Umbria oggi contano zero contagi.

Nel Lazio 52 nuovi casi e 5 decessi, salgono a 55 i ricoverati in terapia intensiva (+2)

Oggi nel Lazio su quasi 5mila tamponi nel Lazio (-187) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi (-41), 5 decessi (+4), i ricoverati sono 190 (-19). I guariti sono 192, le terapie intensive sono 55 (2). “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 34”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, nel bollettino odierno.

Sono 3.326 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 190 ricoverati, 55 in terapia intensiva e 3.081 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 334.215 e i morti 8.327, su un totale di 345.868 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 28 giugno 2021: in Emilia-Romagna 64 nuovi casi e un decesso, invariato il numero dei ricoverati in intensiva (28)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.757 casi di positività, 64 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.379 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 28 nuovi casi e Modena con 15; seguono Bologna (9) e Reggio Emilia (4). Poi Ravenna e Cesena (entrambe con 2 nuovi casi); quindi Piacenza, il Circondario Imolese, Forlì e Rimini (1 caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato a Ferrara. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.800 tamponi molecolari, per un totale di 4.982.567. A questi si aggiungono anche 3.579 tamponi rapidi.

I guariti sono 312 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.027. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.472 (-249 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 3.253 (-255), il 93,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (numero invariato rispetto a ieri), 191 quelli negli altri reparti Covid (+6).