Covid oggi quasi 100mila nuovi casi, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.185 (+40)

Covid bollettino 29 dicembre 2021, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 98.020 i nuovi casi di infezione a Sars-Cov-2 accertati oggi in Italia e 136 i decessi nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati testati 1.029.429 tamponi, per un tasso di positività del 9,5%. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.185 (+40 rispetto a ieri), quelli con sintomi 10.578 (+489). Record di casi ancora una volta in Lombardia (32.696), quasi 10mila nuove infezioni in Veneto e Piemonte.

Nel Lazio oggi 5.248 nuovi casi e 10 morti, i ricoverati in terapia intensiva sono 147

Oggi nel Lazio, su 28.252 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 88.525 tamponi, “si registrano 5.248 nuovi casi positivi (+960); sono 10 i decessi (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I

casi a Roma città sono a quota 2.381. Nuovo record di casi positivi”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Sono 60.113 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.070 ricoverati, 147 in terapia intensiva e 58.896 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 421.588 e i morti 9.253 su un totale di 490.954 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 29 dicembre 2021: in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 519.672 casi di positività, 4.134 in più rispetto a ieri, su un totale di 53.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,7%. I decessi di persone positive al virus nelle ultime 24 ore sono stati 11.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 756 nuovi casi, seguita da Rimini (624) e Reggio Emilia (522). Poi Ferrara (371), Ravenna (353), Bologna (303) e Cesena (301). Quindi Forlì (298), Piacenza (282) e Parma (256); infine, il Circondario Imolese, con 68 nuovi casi.

I guariti sono 981 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 442.982. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 62.503 (+3.142). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 61.085 (+3.122), il 97,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 113 (+1); 1.305 quelli negli altri reparti Covid (+19).