Covid oggi 5.905 nuovi casi e 59 morti, quasi 4mila gli italiani con il virus ricoverati

Covid bollettino 4 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 5.905 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 59 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 514.629 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta all’1,14%. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 87.386 (+2.089). I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.754. I ricoverati con sintomi sono 3.045 (+16), quelli in terapia intensiva 383 (+2). Lombardia in testa per nuove infezioni con 745 casi, seguita da Veneto (734), Lazio (664) e Campania (615).

In Lombardia 745 nuovi casi e 15 morti, stabile il numero dei ricoverati in intensiva

Sono 745 i nuovi positivi (0,7%) al Covid in Lombardia su 105.766 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione. Stabili le terapie intensive: 49 le persone in carico. I ricoverati non in terapia intensiva sono 330 (+13). Il bollettino registra 15 nuovi decessi che portano il totale complessivo a 34.187.

I nuovi casi per provincia: Milano: 241 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 72; Como: 45; Cremona: 40; Lecco: 17; Lodi: 20; Mantova: 30; Monza e Brianza: 43; Pavia: 34; Sondrio: 16; Varese: 99.

Covid bollettino 4 novembre 2021: in Emilia-Romagna 328 nuovi casi e 6 morti, salgono le terapie intensive

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 433.560 casi di positività, 328 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.677 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. I decessi di persone positive al virus in regione nelle ultime 24 ore sono stati sei.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 68 nuovi casi, Ravenna con 46, seguite da Cesena (37). Poi Forlì (29), Reggio Emilia (27), Rimini (26), Modena (24), Piacenza (23), Ferrara (22), Circondario imolese (21), infine Parma con 5 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.134 tamponi molecolari, per un totale di 6.207.368 . A questi si aggiungono anche 14.543 test antigenici rapidi.

I guariti sono 253 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 412.380. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 7.566 (+ 69). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 7.231 (+79), il 95,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+8 rispetto a ieri), 297 quelli negli altri reparti Covid (-18).