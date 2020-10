Covid, bollettino di oggi 9 ottobre 2020. Nell’ultimo elenco diramato dal Ministero della Salute emerge chein Italia si sono registrati 5.372 nuovi casi (343.770 il dato complessivo) e 28 morti. Il numero delle vittime sale così purtroppo a 36.111. Aumentano anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva (387, + 29 rispetto a ieri). Sono stati 129.471 i tamponi eseguiti nelle recenti 24 ore. La Lombardia resta la regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi con ben 983. Desta preoccupazione il trend negativo in costante aumento: si teme più che mai oggi la seconda ondata e il pericolo di nuovi focolai.

Covid bollettino oggi 9 ottobre 2020: 5.372 nuovi casi e 28 morti

Coronavirus, il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 9 ottobre 2020 marca l’aumento esponenziale dei positivi al Sars-Cov-2. Secondo i dati diffusi i ricoverati nei reparti ordinari sono cresciuti di 161 unità, arrivando a quota 4,086. In aumento di quasi 4 mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 387. Leggi anche l’articolo —> Francesco Vaia (Spallanzani): «Il tampone non è la terra promessa. Drive-in affollati? Inaccettabile»

Campania verso il lockdown

Vediamo la situazione delle Regioni maggiormente colpite da questa “seconda ondata” di Coronavirus: la Campania presenta 769 nuovi positivi. 9.549 i tamponi effettuati. Il numero complessivo dei casi, da inizio emergenza, è pari a 17.233. De Luca si prepara ad un nuovo lockdown. Nelle ultime 24 ore 5 decessi (475 il totale delle vittime). Ed è pari a 63 il numero dei ricoverati, 8 in più rispetto a ieri. Allerta massima anche in Lombardia: nella giornata di venerdì 9 ottobre si sono registrati 983 nuovi casi e un decesso. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (44, +3 rispetto a ieri) e negli altri reparti (371, +10). 260 invece il numero delle persone guarite. Non meno grave la situazione del Lazio: «Su oltre 14 mila tamponi, dato record, oggi si registrano 387 casi, di questi 131 a Roma (-13 rispetto a ieri) e sei decessi», ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ritoccate verso l’alto anche le situazioni di Veneto (595), Toscana (483) e Piemonte (401), ormai l’allarme riguarda davvero tutta Italia. Leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 3.678 nuovi casi, eseguiti oltre 125mila tamponi