Covid, i dati aggiornati a oggi 15 ottobre 2020. Il numero dei contagi da Coronavirus continua a salire: oggi 15 ottobre 2020 in Italia si contano 8804 contagi e 83 morti, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. I numeri crescono anche a fronte dell’alto numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 163 mila, mentre ieri erano 152 mila con 7.332 positivi. Preoccupa il numero crescente di ricoverati in terapia intensiva, 586, 47 in più di ieri, mentre il numero totale di positivi ad oggi è di 99.266.

Covid, i dati di oggi 15 ottobre 2020. Tra le regioni più colpite Lombardia, Campania e Piemonte

La Lombardia resta ad oggi la regione più colpita, con 2067 casi registrati nelle ultime 24 ore. La Campania conta 1.127 casi, mentre il Piemonte, con nuovi focolai, 1.033. In Veneto si registrano 600 positivi, in Lazio 594 e 581 in Toscana. In Umbria si conta il più alto numero di casi accertati in 24 ore: sono 263, ben l'87% in più rispetto ai dati di ieri.

Coronavirus, cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Covid in Italia, 8804 casi e 83 morti ad oggi giovedì 15 ottobre 2020. Sono 586 attualmente i ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus. Il numero cresce di 47 unità in confronto a ieri, mentre il numero di ricoveri nei reparti ordinari cresce di 326, per un totale di 5.796 ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono 1.899 tra guariti e dimessi, in calo rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia il numero totale di guariti e dimessi è 245.964.

A seguito dell'impennata dei contagi in Campania niente lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie da domani fino al 30 ottobre. È questa una delle misure per prevenire il contagio da Coronavirus presenti nell'ordinanza che Vincenzo De Luca sta per firmare. Nella nuova ordinanza che sarà pubblicata in serata si vietano pure le feste, cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. (Ansa)