Covid in Italia: oggi 14.320 casi e 288 morti, ancora in calo i ricoverati in intensiva

Covid in Italia oggi bollettino del 29 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 14.320. I tamponi testati sono 330.075 e l’indice di positività sale al 4,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in calo, 288 contro i 344 di ieri. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 2.640 (-71 da ieri), con 129 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti nelle ultime 24 ore sono 18.416. Cala il numero degli attuali positivi, che ad oggi sono 442.771 (-5.378). Per quanto riguarda i nuovi casi su base regionale, in testa c’è la Lombardia (2.442), poi la Campania (1.986) e la Puglia (1.501).

In Campania 1.986 nuovi casi e 33 decessi, 137 i pazienti Covid in terapia intensiva

Sono 1.986 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.943 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,05%. Dei 1.986 nuovi positivi, 640 sono sintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione sono inseriti 33 nuovi decessi, 25 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Da inizio pandemia in Campania sono morte 6.369 persone per Covid. I nuovi guariti sono 1.871, il totale dei guariti sale a 291.640. In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.462 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Covid in Italia oggi bollettino 29 aprile 2021: in Emilia-Romagna 979 nuovi casi e 16 decessi, calano casi attivi e ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 368.045 casi di positività, 979 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.944 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.740 tamponi molecolari, per un totale di 4.389.651. A questi si aggiungono anche 14.204 tamponi rapidi. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 16.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 167 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (157) e Modena (153); poi Rimini (127), Parma (94), Forlì (70), Ravenna (66); quindi Cesena (51), Piacenza (43), Ferrara (34) e, infine, Imola (17). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 43.651 (-1.889 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 41.653 (-1.847), il 95,4% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-16 rispetto a ieri), 1.764 quelli negli altri reparti Covid (-26).