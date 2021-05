Covid in Italia: oggi 5.948 casi ma con solo 122mila tamponi esaminati, 256 decessi

Covid in Italia oggi bollettino del 3 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore sono 5.948 ma i tamponi testati sono solo 122mila. L’indice di positività oggi scende al 4,9%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 256, oltre 100 in più rispetto a ieri. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 2.490 (-34), con 121 ingressi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la distribuzione su base regionale dei nuovi casi, in testa c’è la Campania (959) poi la Sicilia (734) e il Lazio (661).

Nel Lazio oggi 664 nuovi casi e 22 decessi, salgono i ricoveri anche in intensiva

Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi (+664) e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 661 casi positivi (-325), 22 decessi (+9) e +1.095 guariti. “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 400”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Sono 42.757 attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.183 ricoverati, 275 in terapia intensiva e 40.299 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 275.992, i decessi 7.721 e il totale dei casi esaminati è pari a 326.470, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid in Italia oggi bollettino del 3 maggio 2021: in Emilia-Romagna 641 nuovi casi e 10 decessi, cresce il numero dei ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 371.776 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.062 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 5,8%, non è indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 161 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (111) e Modena (108); poi Rimini (70), Cesena (61), Forlì (42), Ravenna (39) e Piacenza (27); quindi il Circondario Imolese (9), Parma (7), e infine Ferrara (6). I guariti sono 391 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 316.859. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.001 (+240 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 40.095 (-221), il 95,4% del totale dei casi attivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.487 tamponi molecolari, per un totale di 4.435.642. A questi si aggiungono anche 4.575 tamponi rapidi. In controtendenza rispetto agli ultimi dieci giorni il dato dei ricoveri, torna a salire il numero dei pazienti Covid ospedalizzati in regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+2 rispetto a ieri), 1.687 quelli negli altri reparti Covid (+17).