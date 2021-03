Covid, oggi 23.904 nuovi casi, 467 morti e terapie intensive in lieve calo

Covid oggi Italia, bollettino del 31 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovi casi di covid in crescita rispetto a ieri, sono 23.904; i dati includono anche quelli di ieri relativi alla Sicili. I decessi oggi sono 467, in decrescita rispetto a ieri (529). In Italia ad oggi sono morte per il Covid 109.346 persone. I tamponi esaminati sono 351.221, con la percentuale di positivi che sale al 6,8%. (prosegue dopo la foto)

I dati resi pubblici dalla Protezione Civile ci dicono che gli attuali positivi ad oggi sono 324 in meno, in totale sono 562.508. I guariti oggi sono 23.744, in totale ad oggi sono 2.913.045. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore con coronavirus. Il totale dei ricoverati è di 3.710, sei in meno di ieri. In Lombardia 3.943 nuovi casi, risalgono in contagi in Veneto (2.317) e in Piemonte (2.298). Oltre 2mila casi anche in Campania e 1.962 in Puglia. Calano, invece, i contagi in Emilia-Romagna (1.490).

Nel Lazio 1.800 nuovi casi, aumentano decessi e ricoveri

Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi nel Lazio (+1.737) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.800 casi positivi (+207), 38 decessi (+6) e +1.809 guariti. “Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Sono 51.051 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.044 ricoverati, 371 in terapia intensiva e 47.636 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 227.752, i decessi 6.644 e il totale dei casi esaminati è pari a 285.447, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid oggi Italia: in Lombardia 3.943 nuovi casi e 100 morti, iniziano a calare i ricoveri

E’ di 3.943 nuovi positivi e 100 morti il bilancio del bollettino di oggi sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Lombardia. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 56.747. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano sono 981, di cui 393 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 241, a Brescia 570, a Como 206, a Cremona 212, a Lecco 171, a Lodi 94, a Mantova 243, a Monza e Brianza 467, a Pavia 203, a Sondrio 75 e a Varese 388. Cala di 76 unità il numero dei ricoverati nei reparti Covid, che in totale sono 7.033; solo di uno invece quello dei ricoverati in terapia intensiva, 863 in tutto.