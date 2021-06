Covid oggi Italia bollettino 1 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 2.483 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi testati sono 221.818 e il rapporto positivi tamponi oggi scende all’1,1%%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 93 decessi che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 126.221. (continua a leggere dopo la foto)

Crollano i ricoveri in terapia intensiva (989), per la prima volta dopo 7 mesi sotto mille unità. Sono 6.192 i ricoveri ordinari (-290 da ieri), 3.868.332 i guariti (+10.313) e 225.751 gli attualmente positivi (-7.923). In testa per nuovi contagi la Lombardia (461), seguita da Campania (375) e Sicilia (326).

In Campania 375 nuovi casi e 10 decessi, i pazienti Covid in terapia intensiva sono 58

Sono 375 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 10.442. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 3,59%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 10 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 7.216. I nuovi guariti sono 1.056, il totale dei guariti sale quindi a 346.440. In Campania sono 58 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 636 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Covid oggi Italia bollettino 1 giugno 2021: in Emilia-Romagna 107 nuovi casi e 3 decessi, solo lo 0,5% dei tamponi è positivo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 383.986 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.064 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,5%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi di persone positive al Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 37 nuovi casi, seguita da Cesena (14). Poi Ravenna (11), Modena (9), Piacenza (8). Seguono Forlì (7), Parma e Rimini (entrambe 6 casi), Reggio Emilia (5); quindi il Circondario Imolese (3) e, infine, Ferrara (1). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.968 tamponi molecolari, per un totale di 4.780.826. A questi si aggiungono anche 10.096 tamponi rapidi.

I guariti sono 959 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 356.379. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 14.418 (-855 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono in tutto 13.800 (-843), il 95,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 95 (-5 rispetto a ieri), 523 quelli negli altri reparti Covid (-7).