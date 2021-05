Covid in Italia: oggi 3.937 casi e 121 morti, scende ancora il numero dei ricoverati

Covid oggi Italia bollettino 26 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 3.937 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 260.962 tamponi testati; l’indice di positività oggi risale all’1,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 121 decessi che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 125.622. (continua a leggere dopo la foto)

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 1.278, 45 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.118 i ricoverati con sintomi (-439 da ieri) mentre 3.816.176 sono i guariti, 11.930 in più da ieri. In testa per nuovi contagi ancora la Lombardia (666), seguita da Campania (483) e Sicilia (375).

In Campania 483 nuovi casi e 8 decessi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è invariato

In Campania sono 483 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari analizzati sono 14.070. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 3,43%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 8 nuovi

decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. I

l totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 7.147. I nuovi guariti sono 1.301, il totale dei

guariti è 340.515. In Campania sono 81 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 833 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Covid oggi Italia bollettino 26 maggio 2021: in Emilia-Romagna 224 nuovi casi, crolla al 0,9% la percentuale di tamponi positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 382.766 casi di positività, 224 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.538 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. Nelle ultime 24 ore risultano decedute 4 persone positive al Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Parma, entrambe con 46 nuovi casi,seguite da Cesena (24), Reggio Emilia e Modena (entrambe con 22 nuovi casi). Poi Ravenna (18), Rimini (17), Forlì (12) e Piacenza (11). Infine, il Circondario Imolese (4) e Ferrara (2). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.682 tamponi molecolari, per un totale di 4.727.263. A questi si aggiungono anche 9.856 tamponi rapidi.

I guariti oggi sono 507 e il totale raggiunge quota 352.065. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 17.534 (-287 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 16.736 (-239), il 95,4% del totale dei casi attivi. Cala ancora il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 109 persone (-7 rispetto a ieri), 689 negli altri reparti Covid (-41).