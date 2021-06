Covid oggi 2.436 nuovi casi e 57 morti, i ricoverati in terapia intensiva scendono a 788

in

Covid oggi Italia bollettino 5 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia. Sono 2.436 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l'analisi di 238.632 tamponi, con l'indice di positività all'1%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 57 decessi, che portano il totale delle vittime a 126.472 da inizio pandemia.

Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva, 788 (-48 da ieri), 5.193 sono i ricoveri ordinari (-295 da ieri), 3.908.312 i guariti (+7.200) e 195.369 gli attualmente positivi (-4.823). Nelle ultime 24 ore il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Lombardia (436), seguita dalla Campania (307) e Sicilia (234).

In Lombardia 436 nuovi casi e 10 decessi, 642 i guariti nelle ultime 24 ore

Sono 436, in Lombardia, i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 417 di ieri. Secondo dati della protezione civile, i pazienti dimessi/guariti sono 642. Dieci le persone decedute. Ieri ne erano state registrate sei. Il totale dei morti in regione sale così a 33.653.

I nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano sono 131, in calo rispetto ai 160 registrati ieri. Nel resto delle province lombarde, Brescia registra 65 nuovi casi, Varese 49, Monza e Brianza 36, Como 32, Bergamo 46. Pavia segna 11 nuovi casi. A Mantova sono 13 i nuovi casi, a Cremona 17, a Lecco 8; 6 a Lodi e 15 a Sondrio.

Covid oggi Italia bollettino 5 giugno 2021: in Emilia-Romagna 134 casi e 10 decessi, scendono a 68 i ricoverati in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.648 casi di positività, 134 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.691 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%. I decessi di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore sono stati 10.

La situazione dei contagi nelle province vede nuovi casi, vede Cesena con 22 nuovi casi di contagio, Parma con 20, Forlì con 17, Ravenna con 15, Piacenza con 15, Rimini con 12, Bologna con 10, Reggio Emilia con 10, Modena con 7, Ferrara e Circondario imolese con 3 casi ciascuno. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.088 tamponi molecolari, per un totale di 4.811.791. A questi si aggiungono anche 14.873 tamponi rapidi.

I guariti sono 624 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 359.726. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.714 (-500 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 11.223 (-465), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 68 (-10 rispetto a ieri), 423 quelli negli altri reparti Covid (-25).