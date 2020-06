L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha scelto di iniziare la sua estate 2020 sulle bellissime coste della Liguria. La sua prova costume è stata superata a pieni voti. Poche ore fa su Instagram Cristina Chiabotto ha postato una sua foto in bikini che non è passata minimamente inosservata. La sua eleganza e la sua sensualità hanno completamente fatto perdere la testa ai suoi oltre 600 mila followers, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Solo complimenti per la bella Cristina. Il suo fisico perfetto sembra essere stato scolpito nel marmo. Non c’è nulla da fare, sarà sicuramente lei una delle regine indiscusse di questa nuova estate.

Cristina Chiabotto Instagram: una diva in bikini

L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha pensato bene di condividere con i suoi followers alcuni momenti della sua estate 2020. Cristina ha scelto la Liguria per rilassarsi sotto i raggi del sole. Nel suo ultimo post la showgirl è stata immortalata su un pontile con indosso un micro bikini con le balze. A completare il look un gigantesco cappello a tese larghe, che le conferisce un’aria da diva. Il suo fisico scolpito è perfetto, per non parlare poi delle sue gambe chilometriche. Inoltre, anche la sua espressione sognante con un leggero accenno di sorriso è qualcosa di indescrivibile. La sua innata femminilità non verrà dimenticata tanto facilmente.

La reazione dei followers

La bellissima Cristina Chiabotto elegante e sensuale in bikini ha lasciato tutti quanti senza parole. Un fan le ha scritto: «Mamma mia! Sei stupenda» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Meravigliosa dalla testa ai piedi». In molti davanti a tanto splendore hanno commentato: «Sei bella come il sole!» Tutti sanno che la Chiabotto è una tifosa bianconera e per questo un follower le ha scritto: «Quando ti vedo il mio cuore si riempie sempre di gioia…Cri ti adoro! Inoltre poi sei juventina come me…Sei bellissima!» Naturalmente lo stacco di coscia dell’ex Miss non è passato inosservato: «Un chilometro di gambe!» Infine, un fan, dopo aver osservato lo scatto nei minimi dettagli, ha scritto: «La piega del triangolo femorale è qualcosa di sublime!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)