Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Diletta Leotta, giornalista di DAZN, che terminata la serie A si sta concedendo qualche giorno di relax e divertimento con le amiche, facendo gite in barca e bagni di sole in spiaggia. L’ultima foto mostra la conduttrice siciliana, che ha brillato al Festival di Sanremo 2020, proponendo tra le tante cose un discusso monologo sulla bellezza, intenta ad abbronzarsi. Distesa sulla sabbia, sorridente. Sembra una dea, è magnifica.

«Vorrei essere la sabbia che entra nel costume», Diletta Leotta “bruciata al sole”: la foto in Sardegna

«Bruciata dal sole», recita la didascalia che fa da corredo all’ultimo ritratto strepitoso di Diletta Leotta, che sta letteralmente illuminando l’estate 2020. Il bikini azzurro è delizioso, le sue forme intriganti. Col corpo coperto di sabbia, Diletta Leotta appare leggermente ustionata. Tintarella invidiabile, abbronzatura superlativa. Oltre 400mila mi piace e decine di complimenti per la giovane: «Vorrei essere la sabbia che entra nel costume», ha scritto un ammiratore; «Orgoglio nazionale», ha fatto eco un fan; «Magari fossi bella come te», ha chiosato una follower. E ancora: «Mi piacerebbe sdraiarmi al tuo fianco», «Sei fantastica», «Meravigliosa», «Che sorriso», «Sei uno schianto», per citarne qualcun altro.

Il tango in barca con un uomo misterioso

Finito il campionato di Serie A per la conduttrice di Dazn è tempo di vacanze. Un soggiorno in Sardegna in allegria da trascorrere con le amiche e amici al mare. Da qualche tempo, infatti, la giornalista sportiva è tornata single, dopo la fine della sua relazione con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto, che secondo indiscrezioni sarà nel cast dello show di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle’. Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha fatto sognare i fan, caricando una storia su Instagram, che la vede intenta a ballare un tango bollente con un misterioso partner. Un amico o c’è di più? Staremo a vedere… Intanto sembra essersi sgonfiato come una bolla di sapone il gossip che vedeva la 29enne corteggiata dal calciatore svedese Zlatan Ibrahimović. Leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta Instagram, irresistibile al mare durante il tramonto: «Vorrei essere il gommone!»

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Diletta Leotta)