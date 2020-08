in

L’estate 2020 di Diletta Leotta continua nella sua terra d’origine, ovvero la Sicilia. Poche ore fa ha caricato sul suo profilo social alcuni scatti della sua passeggiata sull’Etna. Naturalmente i suoi numerosi followers si sono lasciati incanti sia dalla bellezza del luogo che da quella della showgirl. La conduttrice sportiva ha scelto di affrontare la sua avventura immersa nella natura con un completino sportivo color oro. L’outfit super aderente della Leotta non è passato inosservato, regalando così ottimi spunti alla fervida immaginazione dei fan. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato completamente invaso da una marea di like e commenti.

Diletta Leotta Instagram: conquista la vetta dell’Etna

Diletta Leotta è tornata in Sicilia e ha pensato bene di visitare le meraviglie del luogo. La showgirl ha deciso di immergersi nella natura e di conquistare la vetta dell’Etna. Poche ore fa su Instagram Diletta Leotta ha postato alcuni scatti di questa sua avventura estiva. Il suo completino sportivo color oro ha catturato l’attenzione dei followers. La stoffa è talmente aderente da risultare come una seconda pelle. Le sue “grazie” sembrano voler esplodere da un momento all’altro dal completo. Davanti a tanta abbondanza i fan hanno completamente perso l’uso della ragione. Per la Leotta i complimenti ogni volta sono praticamente infiniti. La conduttrice di DAZN ha descritto così il suo post: «La nostra terra è magica».

I commenti dei followers

Diletta Leotta con il suo outfit sportivo ha letteralmente acceso la fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di numerosi complimenti. Un fan, dopo aver osservato con attenzione lo scatto, le ha scritto: «Quanti vulcani che fai svegliare» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sta per eruttare!» Un follower, ironizzando sul look scelto dalla presentatrice, ha commentato: «Un classico outfit da montagna direi!» Un ammiratore, completamente in estasi, ha ammesso: «Se quelle pietre potessero parlare….» Infine, un fan, riferendosi alla didascalia della foto di Diletta, ha concluso scrivendo: «Sei tu che la rendi magica!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Diletta Leotta (@dilettaleotta)