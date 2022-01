Draghi al Quirinale, sì o no? Si continua a tirare il banchiere per la giacchetta. C’è chi vorrebbe che restasse a Palazzo Chigi a mettere in cassaforte i buoni propositi del Pnrr e chi pensa che starebbe meglio al Colle. Beninteso c’è anche chi lo vorrebbe a casa, ma questa è un’altra storia. Ora che la partita del Quirinale è entrata nel vivo, nei principali talk di politica non si parla d’altro. Tra retroscena, indiscrezioni e rumors: ognuno cerca di metterci del suo. Anche al programma “In Onda”, su La7, si è parlato del possibile successore di Mattarella: il giornalista Massimo Giletti si è sbilanciato, sganciando una “bomba”: il conduttore de «L’Arena» ha svelato chi potrebbe diventare il prossimo premier, con Mario Draghi eletto capo di Stato a febbraio 2022.

Al programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, in onda su La7, si è parlato a lungo del nuovo decreto Covid per fronteggiare gli effetti della variante Omicron. Il premier si è trovato a svolgere ancora una volta il ruolo di mediatore, riuscendo ad imporre l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ad un certo punto, la conversazione si è spostata sul tema del Quirinale. Via via è scivolata lì, sull’argomento caldo della settimana. Il conduttore ha dato la parola a Massimo Giletti, volto principale di «Non è l’Arena», che ha svelato numerosi retroscena piccanti sulla giornata della politica italiana, tra cabina di regia e Consiglio dei ministri: “È l’unico che poteva farlo Draghi. In questo scontro che c’è stato e che se arriva adesso sembra non esserci visto il voto all’unanimità nel Consiglio dei ministri, ma non è stato tutto tranquillo e sereno, in realtà la tensione è enorme su quello che succederà dal 24 gennaio in avanti. Oggi si doveva decidere per una questione di salute, ma oggi c’è stata molta tensione perché è Draghi il punto di equilibrio di questa storia. Cosa succederà al Quirinale, ma si lega il premier al Quirinale e oggi si sono fatte delle prove dei giochi di forza”, ha spiegato Massimo Giletti. Il giornalista ha fatto addirittura poi il nome di chi potrebbe subentrare a Draghi in caso di passaggio al Colle.

“Si fa il nome di Massimiliano Fedriga…”

“Si fa il nome di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, come successore di Draghi pur di mandarlo al Quirinale”, ha detto a gran sorpresa Giletti ad “In Onda”. Classe 1980, Massimiliano Fedriga è il più popolare tra i leghisti della sua generazione, indicato come possibile alternativa allo stesso Matteo Salvini. Leggi anche l’articolo —> Quirinale, Renzi: “Draghi è un punto di forza del nostro Paese”, ecco la “ricetta” del leader di Iv