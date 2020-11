La showgirl Elena Morali su Instagram continua a incantare i suoi numerosi followers (oltre un milione) con delle foto a dir poco spettacolari. L’ex volto noto di Colorado ha pensato bene di stuzzicare la giornata dei suoi fan con una piccola anteprima del suo nuovo shooting fotografico. La foto “artistica” in bianco e nero mette in risalto le sua innata femminilità, lasciando davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Non c’è nulla da fare, Elena è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Davanti al suo ultimo scatto “birichino”, i fan hanno liberato la fantasia, riempendo il post di like e commenti.

Elena Morali Instagram: lo scatto in bianco e nero colora la fantasia

L’ultimo post in bianco e nero di Elena Morali su Instagram non è passato inosservato. La showgirl è stata immortalata di spalle, mentre si rilassa su un comodo divano. Lo sguardo attento dei fan ha notato immediatamente un particolare decisamente interessante: la showgirl è senza veli. Sì, avete capito bene. Non vi è la minima traccia di vestiti (vai al post). La sua schiena liscia ha accesso improvvisamente la fervida immaginazione dei suoi ammiratori. Che dire? È praticamente impossibile ignorare la sua innata femminilità. Infine, l’influencer ha descritto il suo post con una frase enigmatica: «Non vi è malinconia che mi può spaventare». A cosa si riferirà la showgirl? Forse ci sono novità in arrivo su Luigi Mario Favoloso? Per ora non è dato saperlo.

Followers completamente ipnotizzati

Davanti al suo fisico a dir poco perfetto, gli ammiratori di Elena Morali hanno invaso il post di complimenti. Un fan le ha scritto: «La più bella di tutte, ti amo Dea Elena» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Black and white…sempre stupenda!» Un ammiratore, dopo aver osservato con attenzione lo scatto, ha commentato: «Le mani calde …ma sai che benessere su quella schiena». In molti le hanno detto: «Scena del film 50 sfumature di Elena!» Infine, un ammiratore ha concluso dicendo: «Piemonte zona rossa: tu così ci fai sognare!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Elena Morali (@elenamoralireal)