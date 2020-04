Eleonora Boi Instagram: abito inguinale e accavallamento di gambe, lo sgabello si fa hot! Cosce in bella vista per la sensuale giornalista sportiva sarda, che affascina i followers pubblicando uno scatto che la ritrae in camerino, tacchi a spillo ai piedi e sguardo folgorante, in tutta la sua sensualità.

Eleonora Boi in mini abito mostra le cosce: che fisico!

La modella e showgirl cagliaritana, classe 1982, smorza la snervante attesa della quarantena da Covid-19 aprendo il cassetto dei ricordi e il risultato è sorprendente! Sofisticata e nel contempo di una bellezza genuina e naturale, la sexy Eleonora, nonché compagna del cestista degli Oklahoma City Danilo Gallinari, ha pubblicato una foto fatta nel backstage degli studi Rai accompagnandola con questa didascalia: “I tacchi non mi mancano”. Eppure nella immagine in questione, Eleonora Boi i tacchi dimostra di saperli indossare ed anche con grande stile!

Eleonora Boi “Sei delizia per gli occhi!”

Vanta 780mila followers su Instagram, la bellissima Eleonora Boi, e incassa ogni giorno migliaia di like e apprezzamenti alle sue foto. Queste le sue dichiarazioni in merito, in una intervista di qualche tempo fa: "Io sono 'malata' di social, ho profili Instagram, Twitter, Facebook (privato e pubblico), Snapchat. Ho davvero tanti supporter e ricevere i complimenti è davvero gratificante e fa piacere. Sono di più le persone gentili, se capita qualche maleducato evito di rispondergli, perché non mi piacciono le liti sui social e non voglio cadere nel loro 'gioco' basato sulla trappola provocazione, e, nel, caso, blocco le persone o cancello i commenti volgari". Fisico mozzafiato, gambe affusolate e longilinee, lato B pressoché perfetto, seno abbondante e naturale, ed infine il viso. E che viso! Due grandi occhioni azzurri come il mare della sua Sardegna, e labbra carnose, sensualissime. Tutti gli ingredienti per folgorare i suoi ammiratori che, infatti, sotto le sue foto non si contengono: "Perdonami ma proprio non riesco a soffermarmi sui tacchi 😍", "Tutta salute", "Che gambe favolose mamma mia", "Un bombón", a ancora: "Sei delizia per gli occhi Eleonora ,ed è bellissimo sentire la tua voce e la tua simpatia ,grazie sempre di esistere ,grazie per le stories ❤️❤️Grazie di tutto".