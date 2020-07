Vale tutta la ‘fatica’ il risultato sfoggiato da Eleonora Rocchini nell’ultimo scatto social condiviso sull’account personale: dalla splendida cornice di Capri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ruba la scena ai Faraglioni. Spregiudicata quanto basta, l’influencer toscana si staglia nell’azzurro mare del Golfo di Napoli imponendosi in tutta la sua perfezione corporea. “‘Na jurnat’ e mar”: scrive la Rocchini distesa al sole, e le temperature del profilo vanno subito in picchiata.

Eleonora Rocchini incantevole a Capri: curve a profusione nel profilo

Ritratta di schiena mentre giace a pancia in giù Eleonora sfoggia il profilo del corpo, dal quale si ergono maestosi i glutei. Tondeggianti e super definite, le chiappe della Rocchini sembrano essere il frutto di un percorso di fitness piuttosto impegnativo in cui la venticinquenne fiorentina è stata seguita da una persona di riferimento specifica cui va tutta la stima dei followers. “Azz Ele...- scrivono in delirio – Che forme… Grazie al tuo impegno e alla tua costanza… e grazie al personal trainer che ti ha sopportato ma può essere soddisfatto del risultato”. Le curve della Rocchini sono alquanto prorompenti. Il lato b, come sollevato dalla superficie, richiama l’attenzione maggiore.

“Che spettacolo i Faraglioni”

“Ah, le dune al mare… ehhhh”, esclamano gli utenti spalancando gli occhi. “Con te due spettacoli della natura”, allo scenario suggestivo dell’isola si aggiunge il fascino della Rocchini. “Penso sia stupenda… uau il tuo lato B”, “…ahhh – ironizzano poi – ecco perché dicevano: “’Wewe a Capri già ci stanno i panettoni’”. E poi ancora: “Che fisicata”, “Bella foto, tu sei spettacolare”, “Una sirena meravigliosa”, “Che spettacolo i Faraglioni”. Non certo gli originali, fuori dal campo dell’immagine. “Bona”, “Bellissima con le chiappe al mare”, “Uaaaaa… che belle rocce”, “Che corpo stupendo”. >> Cecilia Capriotti sinuosa ed esplosiva, curve pericolose nel due pezzi micro: «Va che boccioni, goduria!»