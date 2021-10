Elezioni Amministrative 2021 risultati – Martedì 5 ottobre 2021. Il primo turno delle Comunali e gli esiti, non si può certo negare, hanno scosso non poco i partiti, che in primis dovranno riflettere sul forte astensionismo degli Italiani. Netta la vittoria del centrosinistra, che è tornata “a fare politica” sul territorio, alla vecchia maniera, mettendo da parte i social, che avevano fatto da tonico negli anni scorsi ai sovranisti (Fratelli di Italia e Lega) e populisti (M5s). L’unico successo importante, quello che vale la pena festeggiare, è la conferma per Forza Italia della Calabria. Per ora il quadro è di un 6-4. Ma è in bilico la situazione delle città di Roma e Torino. Prematuro dunque parlare di disfatta vera e propria del centrodestra, perché tra 15 giorni potrebbe essere agguantato da Meloni e Salvini un pareggio. Andiamo a vedere ora nel dettaglio i risultati delle elezioni amministrative.

Elezioni Amministrative 2021, i risultati: centrosinistra vince a Milano, Napoli, Bologna

Come dicevamo in apertura, il centrosinistra può già festeggiare i suoi tre sindaci eletti direttamente al primo turno: Beppe Sala a Milano, Matteo Lepore a Bologna e Gaetano Manfredi a Napoli. Non definita la situazione di Roma e Torino. La Calabria si conferma “fedele” agli azzurri di Forza Italia. Occhiuto ha preso il 54,4%. Ed è l’unica regione dove non si è registrata alcuna flessione nelle votazioni. Stando ai dati del Viminale infatti un elettore su due ha preferito non recarsi ai seggi. Appena il 54,7% per cento degli aventi diritto contro il 61,6 per cento del 2016 (quando però si votava in un giorno solo). Partiamo da Milano, che ha visto un risultato storico per Beppe Sala, che ha ottenuto il 57,7%. Il rivale Luca Bernardo, il candidato del centrodestra, ha preso il 32%. In particolare a destra, la Lega è rimasta di pochissimo davanti a FdI con il 10,78% contro il 9,83. La candidata del M5s Layla Pavone si è fermata al 2,76%, mentre la lista M5s è al 2,69%. Dietro anche Gianluigi Paragone che ha raccolto poco meno del 3%. Ma c’è un dato ancora più clamoroso: il Pd, col 33,8%, ha preso da solo molti più voti di Lega (10,7), Fratelli d’Italia (9,7) e Forza Italia (7,1).

Delusione della Raggi a Roma: a Napoli e Bologna decisivo il dialogo tra Pd e M5s

A Napoli e Bologna decisiva la comunicazione tra Partito democratico e Cinque Stelle, che hanno visto vincere un candidato in comune. Parliamo di Gaetano Manfredi (63%) a Napoli, che ha dominato contro il rivale del centrodestra Catello Maresca (21,7%). Stesso discorso a Bologna con Lepore, che col 61,9% ha fatto il doppio dell’avversario di centrodestra Battistini (29,6). A Torino il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo (43,8%) ha vinto al primo turno sul rivale del centrodestra Paolo Damiliano (38,1). Sconfitta colossale della sindaca uscente Appendino. Grossomodo sulla falsariga della Raggi a Roma, arrivata quarta nelle preferenze (19,15%). Tra due settimane nella Capitale andranno al ballottaggio il candidato del centrodestra Michetti (30,3%) e quello del centrosinistra Gualtieri (27,1%). Calenda è riuscito a portare a casa il 19,71%.

Elezioni Amministrative 2021 risultati: Enrico Letta e il ritorno alla politica sul territorio

Sarà ballottaggio anche a Trieste per il sindaco uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, ma anche a Varese, Savona, Isernia, Caserta. Il Pd infine ha vinto le suppletive a Siena e Roma Primavalle, in cui si è speso moltissimo in queste settimane Enrico Letta (dimagrito di sei kg per la campagna elettorale), che ha vinto il seggio alla Camera. Il centrodestra? Paga lo scotto forse di aver sostenuto forse il governo Draghi, ma con poca convinzione. Travolti da crisi interne e litigi, da una visione non chiara di intenti. Insomma FdI e Lega sono parsi non uniti, anzi l’esatto contrario. Leggi anche l’articolo —> Elezioni, autocritica di Salvini. Conte fa la ruota, Letta: «Siamo tornati in sintonia col Paese»