L’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, è tornata in Italia e precisamente nella sua amata Sardegna per godersi la sua estate 2020 tra famiglia e mare cristallino. La showgirl, infatti, vive da diverso tempo a Los Angeles, ma appena può torna nella sua terra d’origine. Poche ore fa Elisabetta Canalis su Instagram ha migliorato la giornata dei suoi oltre 2 milioni di followers con uno scatto in costume decisamente interessante. Una dea della bellezza immersa nella natura meravigliosa di San Pantaleo, una frazione del comune di Olbia, in provincia di Sassari. Davanti a tanta femminilità i suoi ammiratori hanno immediatamente scatenato la loro fantasia nei numerosi commenti al post.

Elisabetta Canalis Instagram: insuperabile in costume

Non c’è nulla da fare, tra le regine indiscusse della Sardegna c’è anche la bellissima e affascinate Elisabetta Canalis. L’ex velina ha postato una sua foto in costume che non è passata minimamente inosservata. Il costume intero verde militare fascia alla perfezione il suo fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Il costante allenamento in palestra continua a regalarle ottimi risultati. Le sue gambe chilometriche hanno completamente catturato lo sguardo dei suoi ammiratori, i quali hanno perso l’uso della ragione. Anche la sua espressione non è niente male: sguardo fisso all’obiettivo e labbra leggermente imbronciate. Infine, il vento che le scompiglia i capelli rende l’intera immagine di una sensualità indescrivibile.

Followers totalmente in estasi

La foto in costume di Elisabetta Canalis su Instagram ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori, i quali hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Un fan le ha scritto: «Le donne sarde..Mamma mia!» Un ammiratore, dopo aver osservato per bene ogni minimo dettaglio dello scatto, le ha detto: «Sei meravigliosa in una terra meravigliosa!» Un follower ha scritto: «Le millennials ti spicciano casa» e un altro ha immediatamente ha aggiunto: «E niente, anche oggi ti sei svegliata fi*a!» In molti hanno commentato: «Semplicemente di un altro pianeta… Wow che gambe, sei pazzesca!» Infine, un fan ha dichiarato: «Quest’estate vince la Canalis!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)