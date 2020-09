L’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, ha alzato la temperatura con i suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Una dea in lingerie con un fisico che sembra scolpito nel marmo. Quarant’anni passati e un corpo che continua a fare invidia alle ventenni. Attraverso le sue stories la possiamo seguire tra un momento di relax e un allenamento parecchio intenso. Attenta alla linea e sempre pronta a mettersi fisicamente in gioco, questi sono i segreti del suo successo. Elisabetta Canalis sconfigge i segni del tempo prendendosi cura di sé e con un po’ di sano divertimento.

Elisabetta Canalis e Instagram

Elisabetta Canalis non è solo una donna stupenda, ma ha anche diversi talenti. In questi giorni sarà lei a rappresentare la Sardegna nel festival “Cucina italiana nel mondo”. Attraverso il suo account Instagram ha raccontato che si sente agitata e onorata per questa esperienza. Nessuno spoiler sul piatto che ha preparato, sappiamo solo che si tratta di una ricetta tipica della sua regione, la Sardegna per l’appunto. Tra un piatto e l’altro si è dedicata anche a una sessione molto intensa di kick boxing, sport che lei adora. E’ proprio grazie alla sua vena sportiva che la velina è riuscita a scolpire un corpo marmoreo.

I commenti dei fan e la foto

L’ex velina è ancora più bello con una lingerie nera e bianca, stile pelle di serpente. Ammaliante e sensuale come poche. In questa foto vediamo Elisabetta seduta sul letto mentre sfoggia il suo corpo strizzato in un intimo molto provocante. Una bellezza rara che non è passata indifferente agli occhi dei suoi followers. Sono in tantissime ad averle lasciato un like e un commento di apprezzamento. “Semplice, umile e classe da vendere”; “Chi non ha zoomato mente”; “Questa è pubblicità ingannevole, alle altre non sta così”; “Sei come il buon vino, ma quello buono buono”; “Ho consumato lo zoom”; “Vinci sempre a mani basse”; “Che dire… troppo bella”; “Si vabbè… sei illegale”. >> Sara Croce su Sophie Codegoni: «Dice di aver rispetto, fa ridere. Nella mia precedente relazione…»