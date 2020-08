Elisabetta Canalis e il marito americano Brian Perri vittime dei bulli ad Alghero. La coppia, rientrata da poche ore da una vacanza a Caprera insieme alla piccola Skyler Eva e un gruppo di amici, ha trovato una brutta sorpresa ad attenderla. Le biciclette che lei e suo marito sono soliti lasciare posteggiate nel lungomare algherese, sono state buttate giù dalla muraglia, lanciate violentemente contro gli scogli. E non è la prima volta che capita!

La denuncia social di Elisabetta Canalis

A denunciare la disavventura è la stessa showgirl e modella, che nelle Instagram Stories ha postato dei video-prova del fattaccio, rivelando che sarebbe opera dei ragazzini bulli che agirebbero così per noia, per il puro gusto di arrecare danno agli altri. La ex velina si è quindi sfogata su Instagram rivelando che questa è la seconda volta che accade in pochi giorni.