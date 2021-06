Ieri sera, 25 Giugno 2021, è andato in scena il primo appuntamento con “Battiti Live”. Cinque serate spettacolari (25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio) che a partire da metà luglio andranno in onda in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2. Alla guida di questo evento, come sempre, la splendida Elisabetta Gregoraci. L’ex volto noto del GFVip 5 è arrivata in Puglia da qualche giorno e poche ore fa ha deciso di dare il buongiorno ai suoi followers mostrando le bellezze di questa fantastica regione. Uno scatto molto semplice ma di una femminilità indescrivibile. Che dire? La Gregoraci sa come catturare l’attenzione dei suoi fan.

Elisabetta Gregoraci Instagram: il suo “buongiorno” infiamma la Puglia

La regina di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, è tornata in Puglia. Ieri sera, 25 Giugno 2021, è stata registrata la prima puntata e il pubblico ha accolto i cantanti sul palco con grande entusiasmo. Mentre di sera la Puglia si riempie di musica con tutti i grandi successi di quest’estate 2021, alle prime luci dell’alba è la bellezza di Elisabetta a scaldare l’atmosfera. Il suo “Buongiorno” ai fan è qualcosa che nessuno dimenticherà tanto facilmente (vai al post). Il suo ultimo post su Instagram è stato invaso di complimenti. La showgirl è stata immortalata al centro di un campo agricolo con indosso solo un micro pareo azzurro che le fascia alla perfezione il suo corpo scolpito. Il gioco di luci e la sua espressione estasiata rendono l’intera immagine enigmatica e accattivamene. Che dire? La Gregoraci si conferma ancora una volta la donna dei sogni dei suoi fan.

La reazione dei followers

Elisabetta Gregoraci con il suo outfit fuori dagli schemi ha mandato in tilt i suoi ammiratori. Un fan le ha scritto: «Buongiorno e bentornata in Puglia amore…sei sempre la benvenuta qui» e un altro ha subito aggiunto: «Spacca tutto e brilla come solo tu sai fare il tuo fandom è con te!» Poi un follower le ha detto: «Semplicemente una dea fantastica: buon weekend!» In molti le hanno semplicemente scritto: «La Puglia come sempre ci regala emozioni uniche!» Infine, un ammiratore un po’ monello ha commentato: «Buongiorno a te bellezza mediterranea, gioia pura!» >> Altri Gossip

Foto profilo ufficiale Instagram di Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)