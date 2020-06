Treccine su tutta la testa, uno sguardo ammaliante e la voce di un angelo, stiamo parlando della bellissima Elodie. La cantante è tra le più apprezzate del momento, proprio verso la fine del lockdown ha pubblicato un nuovo singolo “Guaranà” che è volato subito al top delle classifiche. Non sbaglia mai un colpo! La cantante si è fatta conoscere partecipando al programma Amici, ma non era il primo talent musicale in cui si è esibita. La prima volta ha provato con X-Factor, purtroppo non è arrivata in finale. Un piccolo colpo che ha rallentato di poco il suo successo, ma prima di diventare una cantante famosa che lavoro faceva? La risposta potrebbe stupirti!

Elodie prima di diventare una cantante

Elodie è stata ospite a ‘Da noi..a ruota libera’, trasmissione televisiva della Domenica pomeriggio condotta da Francesca Fialdini, e in questa occasione ha rivelato piccoli segreti del suo passato. L’esperienza a X-Factor è stata abbastanza significativa per la giovanissima romana, tant’è che dopo la delusione di non essere arrivata in finale ha trascorso un periodo di tempo in cui non ha più cantato. In quel arco temporale non è stata comunque con le mani in tasca e si è rimboccata le maniche per trovare un altro lavoro. Nel corso dell’intervista ha raccontato della sua infanzia problematica e di come abbia deciso per un periodo di trasferirsi in Puglia per amore.

Il lavoro

Le parole di Elodie descrivono una donna passionale che spesso si lascia trasportare dalle proprie emozioni. Nel periodo di pausa dalla musica la cantante ha raccontato di aver lavorato per un po' come cameriera, fino a quando non le è stato proposto di fare la cubista. Nonostante all'inizio Elodie fosse molto titubante alla fine ha accettato il lavoro. Piccola parentesi: era lo stesso lavoro che sua madre svolgeva a Roma. "All'inizio non è stato facile. Non è stato facile vedere la gente che ti guarda e che ti considera una fallita. Insomma, non c'è approvazione nello sguardo. Un po' ti infastidisce, mi scatenava rabbia", ha raccontato Elodie. "Però, mi è servito tantissimo a non farmi 'toccare'. Perché, alla fine, io non facevo nulla di male", ha concluso la cantante.