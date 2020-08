Un fascino che non ha eguali, una bellezza fuori dal comune. Sembra un angelo, una creatura celeste. Stiamo parlando di Ema Kovac, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di ‘Madre Natura’ all’ultima puntata dell’Ottava Edizione di ‘Ciao Darwin’, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ora trasmesso in replica su ‘Mediaset Extra’. La giovane che si trova al momento a Santorini, in Grecia, ha pubblicato qualche ora fa una foto favolosa che la mostra a bordo vasca. Una piscina a strapiombo sul mare. Uno spettacolo, viene voglia di tuffarsi…

Ema Kovac Instagram pazzesca a Santorini, scollatura ‘azzardata’: «Ci lasci senza respiro…»

Ema Kovac in forma smagliante. L’avvenente modella, reduce dalla fortunata esperienza di ‘Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente’, l’adventure game a cui ha partecipato assieme alla collega e amica Dayane Mello, con la quale ha costituito il duo delle ‘Top’, piazzatosi a gran sorpresa terzo, ha pubblicato sul suo profilo una foto che la mostra elegante in Grecia. A rendere ancora più interessante lo scatto la scollatura parecchio azzardata. Sorriso luminoso, fisico perfetto. Sembra una Barbie in carne e ossa. Alle spalle la natura in tutta la sua grandezza, immensità. Ad accompagnare la foto un semplice messaggio in inglese: «Santorini sunsets leave me breathless», proprio per esaltare il tramonto che fa da sfondo al ritratto mozzafiato.

«Quanta bellezza in una sola persona»

Oltre 15mila mi piace e decine di complimenti per la splendida Madre Natura, che secondo i rumors avrebbe condiviso il soggiorno in Grecia con Gennaro Lillio, modello conosciuto proprio al programma di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca. Tante le interazioni positive: «Splendida. Sei bellissima», ha scritto un follower; «Quanta bellezza in una sola persona», ha fatto eco un fan; «Sei incredibile», ha aggiunto un ammiratore. E ancora: «Tu mi lasci senza respiro con la tua bellezza», «Che amore», «Il top, proprio il caso di dirlo», «Quanto sei bella», per citarne qualcun altro. Insomma uno scatto che ha fatto sognare… Leggi anche —> Ema Kovac Instagram mozzafiato in bikini, lato B schiacciato contro il muro: il commento di Gennaro Lillio

(Ema Kovac Foto Instagram Profilo Ufficiale)