Chi è Enrico Brignano, vita privata e carriera: tutto sull’attore, comico e conduttore

Enrico Brignano è nato il 18 maggio del 1966 a Roma ed è quindi del segno zodiacale del Toro. L’attore, comico e conduttore televisivo, diventato padre a 50 anni suonati, ha 55 anni, è alto circa un metro e settantasei centimetri e pesa sui settantacinque chili. Brignano ha interpretato numerosi personaggi, a volte anche dei tifosi della Roma, ma lui è un tifoso sfegatato della Lazio. Il pubblico televisivo lo conosce soprattutto per aver interpretato Giacinto, spasimante di Cettina, in Un Medico in Famiglia, la fiction di Rai 1 con Lino Banfi. Brignano, però, oltre ad aver partecipato a numerosi film e fiction ha anche condotto svariati programmi come Le Iene o Un’ora sola vi vorrei, e ha partecipato sia a Sanremo che la Serale di Amici, il talent di Maria De Filippi.

Enrico Brignano moglie: tutto sulla vita privata dell’attore e conduttore

Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013. Il matrimonio è naufragato dopo soli cinque anni. Successivamente l’attore e comico ha conosciuto Flora Canto e si è innamorato di quella che poi è diventata la mamma della sua primogenita. La piccola Martina è nata il 10 febbraio 2017 e ha fatto impazzire di gioia il papà. A breve nascerà, invece, il secondogenito della coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita ad accalappiare Brignano e a tenerselo ben stretto. Da bravo comico Enrico Brignano ha sempre scherzato sull’età della sua paternità. Al settimanale Chi, ad esempio, aveva detto: «Lo so, ho una certa età, come dicono a Roma. Però diciamo che sono un ventenne con trent’anni di esperienza. Non sarò atletico, ma saprò dare tutto il mio amore, incondizionatamente, a nostra figlia. Tutto».

La gioia per l’arrivo di Martina

Enrico Brignano è letteralmente impazzito per la piccola Martina. Il giorno del parto di Flora Canto, Brignano è rimasto connesso con i suoi fan sui social e ha descritto, minuto dopo minuto, tutte le sue emozioni facendo commuovere tutti quanti. In un turbinio di emozioni Brignano ha mostrato la sua confusione su Instagram e Facebook attraverso un paio di post e dirette. In primis ha scritto: «Sono in diretta, vestito così, siamo in clinica, in sala parto. Non so perché lo faccia, non l'ho mai fatto… Sto per diventare papà, pochi minuti e ci siamo". Poco dopo ha detto: "Non fumo perché non fumo…altrimenti fumerei. Sono emozionato. Mi hanno vestito così… E adesso arriverà Martina. Non posso strillare, me lo hanno vietato, ma poi griderò e forse piangerò, non lo so. Se avessi parole, scriverei una poesia, una canzone, come hanno fatto in tanti». Cosa accadrà con l'arrivo del secondo erede? Non resta che attendere il giorno del parto di Flora per scoprirlo.