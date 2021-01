Epifania 2021 significato. Il 6 gennaio si ricorda la visita dei re Magi a Gesù a Betlemme e si attende l’arrivo della Befana, che ne è la forma popolare in Italia. Da cui deriva il proverbio “Epifania tutte le feste porta via”. Ma cosa si festeggia esattamente oggi? Che hanno in comune le due storie? E nel resto del mondo? L’Epifania è una ricorrenza cristiana, arriva dodici giorni dopo il Natale e segna la fine delle feste dell’inverno. Non in tutto il mondo l’Epifania ricorre il 6 gennaio: per alcune chiese ortodosse, che seguono il calendario giuliano, essa cade il 19 gennaio.

Epifania 2021 significato, chi è la Befana e che c’entra con i Re Magi: perché non così scontato

Epifanìa, deriva dal lat. tardo epiphanīa, gr. ἐπιϕάνεια, in origine agg. neutro pl., «(feste) dell’apparizione» e quindi «manifestazione (della divinità)». Da ἐπιϕανής «visibile», der. di ἐπιϕαίνομαι «apparire». Come si legge sulla “Treccani” il termine, che nel mondo religioso greco indicava le azioni con cui la divinità si manifestava, passò a designare la celebrazione delle principali manifestazioni della divinità di Gesù Cristo (come il battesimo nel Giordano), restringendosi nella Chiesa occidentale e nella tradizione popolare a indicare la venuta e l’adorazione dei Magi. Ma chi erano questi ultimi davvero?

I Re Magi erano delle figure sagge che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Non si ha certezza che fossero effettivamente in tre, né che seguissero una cometa. Si parla dei Re Magi solo nel Vangelo di Matteo, testo antico che nei secoli è stato arricchito da una lunga e variegata tradizione. Lì non si fa riferimento al numero, come dicevamo, né ai loro nomi, Melchiorre, Baldassare e Gaspare. Tuttavia vengono citati i loro doni: l’oro (simbolo di regalità); l’incenso (allusione alla divinità); e la mirra, resina aromatica impiegata nell’antico Egitto per le imbalsamazioni, presagio della futura Crocifissione di Gesù.

Tutto quello che sappiamo sulla Festa della Befana

Ma cosa c’entra la Befana coi Re Magi? Essa indica una storpiatura del termine “Epifania”, ma la figura della vecchina “che vien di notte con le scarpe tutte rotte” è legata a tutt’altra tradizione. La Befana indicherebbe un’immagine popolare tipicamente italiana, poco nota nel resto del mondo, che affonda le sue radici nei riti propiziatori pagani legati al solstizio d’inverno e al raccolto dell’anno nuovo. C’è però un’antica leggenda che mette insieme la figura dei Re Magi alla Befana. Diretti a Betlemme, i Magi avrebbero chiesto informazioni ad un’anziana, incontrata lungo il cammino. La donna si rifiutò di seguirli, ma si pentì del gesto. Così decise di partire, portando con sé un bel po’ di dolci, fermandosi a bussare ad ogni porta in cerca di Gesù. Non trovandolo, la Befana regalò dei doni ad ogni bambino che si trovò dinnanzi. Da allora, questa adorabile vecchietta girerebbe il mondo, donando dolci a chi è stato buono, o carbone, nel caso di cattiva condotta. Le prelibatezze finiscono nelle calze, che in genere vengono appese ai camini delle case.

Epifania 2021 significato, come si festeggia nel mondo

Nel resto del mondo come si festeggia? In Spagna la ricorrenza cade comunque il 6 gennaio: l'equivalente dei nostri Re Magi sono i Los Reyes Magos, protagonisti della tradizionale "Cabalgata". In Gran Bretagna l'Epifania coincide con la Dodicesima Notte, che dà il titolo ad un'opera nota di Shakespeare. In Russia, invece, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, si fa il bagno nelle acque ghiacciate.