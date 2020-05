in

Fase 2 governatori più apprezzati. Sono il presidente della Puglia Michele Emiliano e quello del veneto Luca Zaia i governatori di regione italiani più apprezzati nella delicata Fase 2 dell’epidemia da Covid-19. Nei giorni della trattativa Stato-Regioni per far ripartire il paese, gli italiani hanno dimostrato preferenze molto differenziate, secondo l’analisi “Sentiment” condotta dalla società di consulenza strategica Spin Factor e pubblicata oggi. Solo decimo in classifica il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nonostante il presenzialismo tra social e Tv.

Fase 2 governatori più apprezzati: bene anche Marsilio e Bonaccini

La ricerca è stata realizzata attraverso ‘Human’, la piattaforma di web e social listening sviluppata da Spin Factor in collaborazione con Osservatorio social. Lo studio ha analizzato il gradimento in rete dei presidenti di Regione stilandone la top ten.

Solo mezzo punto il distacco tra il governatore della Puglia, Emiliano, e quello del Veneto Zaia, rispettivamente con un positivo del 42% il primo e 41,50% il secondo. Zaia ha però un negativo molto più basso, 4,04% contro il 10,87%. Buone performance anche del governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, al terzo posto e del collega dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al quarto. Entrambi con sentiment positivo superiore al 40%.

Nella parte bassa della top ten troviamo al settimo posto Attilio Fontana, con un gradimento del 36,25%. Solo decimo, invece, Vincenzo De Luca, con il 35,26% di positivo e con il negativo più alto della top ten, 13,22%. ”Quello che è accaduto nella fase1 e all’inizio della fase2 non vale più adesso che andiamo verso la riapertura totale. Alla richiesta di sicurezza sanitaria si è sostituita quella della sicurezza economica”, spiega Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor.

Fase 2, adesso “conta” l’efficacia per fari ripartire ‘economia

Sicurezza economica: questo il tema che più influenza, ora, il “sentiment” degli italiani. “In questo senso – commenta Brunetti – salgono quei Presidenti che hanno attuato soluzioni concrete ed efficaci mentre calano quelli che si sono dedicati di più all’esposizione mediatica e alla polarizzazione polemica con determinate categorie”.

“Emiliano e Zaia – prosegue l’Ad di Spin Factor – sono l’esempio di governatori coraggiosi che nell’immediato non hanno pensato al consenso veloce, ma si sono dedicati a mettere in campo politiche economiche efficaci che hanno trovato nel medio periodo riscontro positivo nei propri cittadini”.

“Va detto che comunque tutti il dato generale che accomuna tutti i Presidenti è molto alto. Il sentiment positivo dei leader politici difficilmente supera il 30%, mentre dai nostri dati abbiamo 16 governatori su 20 che superano abbondantemente la cifra. 12 su 20 superano il 35% e 4 addirittura il 40%. Segno che in questa fase il Presidente di Regione è visto come l’istituzione più prossima da ascoltare e seguire o contestare”, prosegue.

L’influenza sul voto per le regionali (ancora senza una data)

“Questi dati – conclude Brunetti – ci fanno capire come il consenso evolva in maniera molto veloce. Da qui capiamo bene che le regionali saranno una partita a sé, sia che si voti a luglio sia, in misura ancora maggiore, che si voti a settembre. Il tema centrale della campagna sarà la mancanza di soldi e un peso molto forte lo avrà la forza nazionale delle coalizioni che si rispecchieranno sul territorio”. >> Tutte le notizie di politica italiana